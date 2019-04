Trabajo y producción

El 10 de mayo finaliza el período de inscripciones al llamado que el Instituto Nacional de Colonización (INC) dispuso para el arrendamiento de 1.793 hectáreas en Canelones, San José, Río Negro y Colonia. El proceso de adjudicación priorizará a productores familiares o asalariados rurales especializados en lechería y ganadería. El organismo gestiona más 600.000 hectáreas, 120.000 de ellas incorporadas desde 2005. En Canelones, el llamado está dirigido a ocupar fracciones en la colonia Brause. En Río Negro, está destinado a las colonias Tomás Berreta, José María Elorza, Luis Alberto de Herrera y San Javier. También en San José y Tarariras, en el departamen to de Colonia, se encuentran abiertos llamados para inmuebles. En cada convocatoria, la prioridad para el ingreso corresponde a familias integradas por personas jóvenes y con niños en edad escolar, así como a los grupos organizados de pequeños productores que ya estén realizando explotaciones asociativas de la tierra, que utilicen áreas insuficientes o precarias. “La definición política del instituto desde 2005 es entregar la tierra en arrendamiento, porque entendemos que debe mantenerse en propiedad del Estado, pues permite una visión a largo plazo y cumple un importante rol en el desarrollo social de la zona”, señaló Gómez. “Además, las familias que se presentan a esta modalidad tienen la seguridad de tenencia muy alta en la medida en que cumplan con las obligaciones pautadas por la ley. La relación de arrendamiento con Colonización es de varios años y muchas veces pasa de una generación a otra”, enfatizó. El INC gestiona unas 600.000 hectáreas, más de 120.000 se incorporaron a la cartera de tierras del instituto desde 2005, el año que cambió la política de distribución de tierras y se dirigió a la producción familiar. Desde esa fecha, más de 3.000 familias arriendan predios del ente, con una renta subsidiada.