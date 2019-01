Según la memoria anual del INC, que celebró este sábado 12 de enero su 71 aniversario, en 2018 se adjudicaron 12.721 hectáreas a emprendimientos colectivos y unidades de producción familiar que beneficiaron a 168 de familias.

El 69 % de las adjudicaciones a unidades familiares, el pasado año, se realizó en régimen de cotitularidad, es decir que, ambos miembros de las parejas accedieron en igualdad de condiciones a la tierra.

El 2018 para el INC fue un año particular ya que celebró siete décadas de historia y la institución estuvo dedicada a reflexionar sobre el pasado y el presente en distintos puntos del territorio nacional que reunieron a más de mil participantes en encuentros, talleres y charlas.

Artigas,Tacuarembó,Río Negro, Salto, Paysandú, Floresy Montevideo fueron sedes de las actividades.

El informe de memoria anual destaca datos que dan seguimiento al Plan Político Estratégico del INC 2015-2019, entre ellos: ampliar el área de la colonización, fortalecer y recomponer las colonias existentes, favorecer una colonización de elevada calidad y mejorar la gestión institucional.

En este sentido, hasta diciembre de 2018, se escrituraron 9.393 ha que significaron una inversión en tierras de USD 22.522.401.

Esta superficie, y su respectivo valor, incluyen tanto la compra de campos nuevos como de la adquisición de fracciones en colonias y tierras afectadas por la ley n.º11.029.

En relación con elevar la calidad de la colonización el INC, a través de su acuerdo con Mevir, invirtió en la construcción o mejora de vivienda e infraestructura de producción en Artigas, Canelones, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, San José, Soriano y Tacuarembó.

En el 2018, se realizaron a través del Programa de Electrificación Rural, coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y con inversiones del INC, 18 obras de electrificación rural que permitieron la llegada de la luz al medio rural.

Por otra parte, las capacitaciones técnico-productivas sobre gestión de emprendimientos agropecuarios y en derechos de la población rural fueron más de 60 y participaron más de 2200 personas.

Las iniciativas fueron articuladas junto a Instituto Plan Agropecuario (IPA), Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), Instituto Nacional de la Leche (INALE), Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Universidad de la República (UDELAR), entre otros.

En relación con la gestión institucional se avanzó en la integración en el gobierno electrónico y en la automatización de procesos así como en mejorar, facilitar y socializar la información del INC. En 2018 se profundizó la descentralización y se fortaleció la presencia institucional en el territorio a través de redefinir áreas de influencia de las oficinas regionales del INC.

El cumplimiento de las obligaciones de los colonos (residencia, trabajo directo, pago de la renta, conservación de los recursos naturales, etc) se realizaron 60 inspecciones técnicas de campo (ITC) y se tomaron medidas acordes a cada caso.

Se destaca en el informe, en 2018, el primer embarque del compartimento ovino, ubicado en Florida, de 780 corderos a Estados Unidos, con un precio 20 % superior a la referencia en mercado, este emprendimiento es llevado adelante por organizaciones de productores familiares y articulado con las Direcciones Generales de Desarrollo Rural y Servicios Ganaderos del MGAP, SUL e INC.

www.colonizacion.com.uy