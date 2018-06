El Instituto Nacional de Colonización cumplió 70 años. Desde 2005, modernizó su política de distribución de tierras y transparencia de la gestión; se incorporaron 120.000 hectáreas y más de 3.000 familias accedieron a tierras con rentas subsidiadas, recordó la presidenta de la institución, Jacqueline Gómez, quien afirmó que este gobierno continuará avanzando en la adjudicación de tierras.

En el marco del 70.º aniversario del Instituto Nacional de Colonización (INC), se presentó la agenda de actividades que se desarrollarán en los próximos meses y se detalló las obras de remodelación que se concretarán en la planta baja del edificio central. En la oportunidad, estuvo presente el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, la presidenta del INC, Jacqueline Gómez, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas Miguel Vasallo y la senadora Patricia Ayala.

El INC gestiona unas 600.000 hectáreas, de las cuales 120.000 se incorporaron desde 2005 a la fecha. Gómez resaltó que, desde ese año, el instituto tuvo un cambio sustancial en la política de distribución de tierras para productores familiares, lo que posibilitó a más de 3.000 familias acceder a la tierras a través del arrendamiento con una renta subsidiada, lograron establecerse y desarrollar su proyecto de vida y proyecto productivo, y mantenerse en el medio rural construyendo ciudadanía en todo el territorio.

“Es una institución que este Estado ha creado en 1948 y, sin ninguna duda, la definición política de este gobierno es continuar avanzando en la adjudicación de tierras a productores familiares, asalariados rurales, y, en esa línea, seguiremos trabajando”, enfatizó su presidenta. Asimismo, sostuvo que se realizaron muchos cambios en gestión y transparencia, para poder hacer una política pública clara y justa para la población rural.

Gómez aclaró que existe una demanda por tierras que no se logra cubrir en su totalidad. De las propuestas presentadas, se llega a cubrir el 30 % de los grupos que se presentan o el 25 % de las unidades familiares. Sin embargo, afirmó, los recursos para que el INC siga con la política de tierra están asignados en el presupuesto y la definición política es que se seguirá por esa línea.

Actualmente, existen unas 3.900 unidades productivas dedicadas a la producción agrícola, cañera, ganadera, granjera y lechera, entre otros rubros.