En el marco de la celebración del Día del Trabajador Rural, el Instituto Nacional de Colonización (INC) otorgó 515 hectáreas en Cerro Largo a cinco familias de la colonia Daniel Viglietti que se dedican a la producción ganadera.

La Ley n.º 19000 estableció que cada 30 de abril se conmemorara el Día del Trabajador Rural. Con la ley n.º 18441, sobre Jornada Laboral y Régimen de Descanso en el Sector Rural, más de 15.000 trabajadores del ramo accedieron a un derecho humano básico: redujeron su jornada de trabajo y accedieron a horas extras, en los casos correspondientes. La normativa garantiza, además de las 8 horas de desempeño laboral, el pago de horas extra, los descansos intermedios y entre jornadas, el descanso semanal y beneficios específicos según el rubro (ganadería, lechería, producción de arroz, etcétera).

Además, la cantidad de jubilados del sector rural se incrementó en 10.000 beneficiarios y la cifra de familias cubiertas por el Sistema Nacional Integrado de Salud creció de 54.000 a 83.000, según datos oficiales.

El Estado subsidia anualmente con 390 millones de dólares para garantizar el acceso a la salud y al seguro de paro.

La vicepresidenta de la República, Lucia Topolansky, remarcó la importancia de festejar el Día del Trabajador Rural en la misma oportunidad en que Colonización entrega tierras a familias radicadas en el campo, que añaden valor a la producción nacional.

En diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional en la colonia Daniel Viglietti, ubicada a 20 kilómetros de Río Branco, subrayó que “el Gobierno trata de que los derechos adquiridos por peones rurales estén vigentes. Se votan leyes, se hacen decretos, pero después es imprescindible que la sociedad los haga suyos y los ejerza”.

En ese sentido, dijo que “hay un proceso cultural de cambio en el que los Consejos de Salarios rurales vienen caminando y se va avanzando y consolidando”. Para la jerarca, “hay que continuar desarrollando el Instituto de Colonización, que es una herramienta única en Sudamérica, que no puede dejar de generar colonias y comprar tierras para quienes quieren acceder, puesto que la lista de demanda es más larga que los campos disponibles”.

Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, recordó que “desde hace tres períodos de gobierno se apoya a un instituto que estaba con muchas dificultades y que había quienes querían cerrarlo y por una definición política se lo rehabilitó, con la compra y distribución de campos con políticas diferenciales”.

“Nuestro compromiso es ayudar más a aquellos que menos tienen, eso es lo estamos haciendo”, aseguró.

El proyecto colonizador impulsado por cinco familias vinculadas al Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines incluye la producción de leche y engorde de cerdos para su comercialización en Río Branco y con el Ministerio del Interior. También comprende actividades de capacitación, contribuciones a los centros de enseñanza locales y oportunidades laborales para afiliados a la organización de trabajadores.

“Es un ejemplo de las políticas que llevamos adelante, en las que se articula el derecho de los trabajadores, la organización sindical, la capacitación de las personas y la producción agropecuaria con cuidado ambiental en tierras del Estado”, reseñó la presidenta del INC, Jacqueline Gómez.