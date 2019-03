Ayer estuvieron Sanguinetti y el ex titular de la federación rural, Carlos Uriarte, hoy sigue Ciudadanos

Intensa agenda política de Ciudadanos Salto

“Preparar a los futuros uruguayos en oficio del trabajo, es construir una sociedad más próspera” dijo Carlos Uriarte

Ciudadanos Salto viene desarrollando una intensa agenda de actividades, que comenzó el pasado miércoles con la visita del Ing. Agr. Carlos María Uriarte, y finalizará el próximo lunes 25 en el encuentro de referentes nacionales del sector en la capital del país, pasando por la actividad de hoy a las 20 horas, con la presencia de Felipe Schipani donde quedará inaugurado el nuevo local de la calle Uruguay 529, en la que hablará Miguel Feris.

URIARTE

El pasado miércoles, arribó a nuestra ciudad el expresidente de la Federación Rural el Ing. Agr. Carlos María Uriarte, quien se encuentra desempeñándose como asesor técnico del precandidato presidencial del Partido Colorado, Ernesto Talvi. Uriarte mantuvo un importante encuentro con productores locales, continuando su recorrido en la pasada jornada por los medios de comunicación, manteniendo, también, reuniones con la Asociación Agropecuaria de Salto y el sector hortícola, acompañado del referente local de Ciudadanos, Miguel Feris.

Respecto a la realidad social del país, el ex titular de la Federación Rural del Uruguay fue enfático, sosteniendo que desde el punto de vista social “en los últimos años, hemos sufrido un deterioro importante, sobre todo, en aspectos referidos a la fragmentación de la sociedad, en la que vivimos de forma encrespada, donde hay los unos y los otros, siendo que antes, si bien teníamos nuestras diferencias, no existía el divisionismo que se ha cultivado en los últimos años”.

Dijo que “si bien nadie puede negar que se ha mejorado en salario, en los indicadores de pobreza, no significa que estemos mejor, más desarrollados. Es decir, la pobreza no se puede medir solamente en términos económicos; si nos vamos a la educación, a los valores que determinan la vida en paz, en sociedad, al respeto a los mayores, al trabajo, al prójimo; hemos perdido muchísimo terreno, y, en la educación formal, ni que hablar. Se han priorizado otros valores, y no la educación”.

“Y, el preparar a nuestros futuros uruguayos, no sólo en el oficio del trabajo, sino también en cómo encarar la vida, cómo ser mejores padres, cómo ser mejores ciudadanos, es permitir construir una sociedad más próspera y en paz. Vuelvo a reiterar, más próspera, no significa tener más dinero”.

“También, Uriarte manifestó su preocupación sobre los diferentes problemas que afectan al Uruguay, considerando que “cuando uno piensa qué es lo que queremos ser, qué es lo que podemos ser, después tenemos que pensar cómo lo hacemos. Y, en el cómo, es donde quizás tengamos los mayores inconvenientes o barreras para enfrentar. En los últimos años, y creo que podemos hablar más allá de los gobiernos del Frente Amplio, las decisiones de quien ocupa los cargos que son importantes para el país, para el sector, no pasa por la aptitud que las personas tengan, sino por el relacionamiento o con el partido o con las personas; y, de ahí, nos encontramos, más comúnmente de lo que desearíamos, con personas que no están preparadas para enfrentar las responsabilidades que se les da. Hablamos desde el más alto nivel, en el Poder Ejecutivo, hasta en el Poder Legislativo, como en instituciones que son vitales para la toma de decisiones para el futuro del país”, expresó Uriarte.

Aseguró estar convencido de que el Uruguay “debe tener a sus mejores jugadores, en donde son más capaces y donde más pueden hacer por todo el Uruguay, y no importa de qué partido, ni qué ideología cultiven; necesitamos a los mejores, a los que estén más preparados haciendo lo que saben hacer. Lo que estamos viviendo no puede sorprendernos; cuando uno coloca a gente que no está preparada en determinados lugares, lo más probable es que cometa errores, y, a veces, esos errores son enormes, y los tenemos que pagar, siempre, los uruguayos”.

HOY INAUGURAN LOCAL CON SCHIPANI

Al tiempo que hoy viernes 22, Ciudadanos Salto inaugura su nuevo local de la calle Uruguay 529 en un acto que contará con la presencia del Prosecretario del Partido Colorado, Asesor Jurídico de la Corte Electoral y precandidato a la diputación por la capital del país, el Dr. Felipe Schipani, referente nacional del sector Ciudadanos. El dirigente cumplirá una variada agenda política, concurriendo a los medios de comunicación, manteniendo reuniones partidarias, y será uno de los principales oradores en la Inauguración de la nueva sede central de Ciudadanos Salto.

NUEVA SEDE

A las 20:00 horas de hoy, Ciudadanos inaugurará su nueva sede central en la calle Uruguay 529. Se contará en esa instancia con la presencia de dirigentes, amigos y simpatizantes, donde harán uso de la palabra el precandidato a la diputación y referente local del sector que lidera Talvi, Miguel Feris, el Secretario General del sector, Dr. Adrián Báez, el ex Secretario General de la Intendencia y ex intendente, Carlos Orihuela, el Dr. Felipe Schipani y la dirigente Graciela Delgado.

HOMENAJE A BATLLE Y ORDÓÑEZ EN PAYSANDÚ

El sábado 23, los referentes de Ciudadanos acompañarán a su precandidato Ernesto Talvi, a la ciudad de Paysandú donde se llevará a cabo a las 11 de la mañana, la reubicación del Monumento de José Batlle y Ordóñez, en la intersección de las calles Entre Ríos, Bolívar y Bvar. Batlle y Ordóñez.

En dicha actividad se contará con la presencia de los tres precandidatos colorados, ex Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, el Senador José Amorín y Ernesto Talvi. Mientras que el lunes a las 19.00 horas Talvi hará la presentación oficial de los referentes de Ciudadanos en el reconocido centro de convenciones de Kibón en Montevideo.

Para Sanguinetti

“El gobierno está apretado por deudas que ha asumido y no han hecho inversiones

productivas, han hecho gastos, eso es bueno para ganar elecciones pero malo para el país”

El dos veces presidente de la República y nuevamente precandidato presidencial por su Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, llegó hasta el Hotel Salto en caravana desde el aeropuerto de Nueva Hespérides. Dejó su gorra, se puso un saco y atendió a la prensa, donde analizó las diferencias que mantiene con el gobierno.

BATLLISMO E IZQUIERDA

“El Batllismo ha vuelto a mostrar su vigencia y su presencia frente a los errores que hoy se están viendo en el Frente Amplio –comenzó diciendo Sanguinetti-, como consecuencia justamente de las diferencias ideológicas de lo que es el Batllismo frente a lo que es el FA. Punto uno, en contra de los Tratados de Libre Comercio por un remanente ideológico de la época de la Guerra Fría, el resultado está en que el país hoy paga cientos de millones de dólares en impuestos y se le cierran los productos. Eso es fundamental, el mundo es global, no es más el mundo encerrado, ustedes lo sufren también”.

“Segundo, la política exterior no es simplemente un tema de diplomacias ni de amiguismo ni de que éste es más populista o menos populista y me llevo mejor. No, de la política exterior depende el trabajo de la gente, porque al final si la naranja o la carne o la soja entran de un modo o de otro, pagan un arancel u otro, depende del trabajo político, y eso es capacidad y gestión”.

SEGURIDAD CIUDADANA

“El FA entró con la idea de que la responsabilidad es de la sociedad, como consecuencia el delincuente es un paciente a tratar pero la sociedad es la que tiene que asumir la responsabilidad. Así fue en el primer gobierno de Vázquez con los ministros socialistas, el doctor Díaz y la profesora Tourné, se largaron 700 rapiñeros a la calle y ahí empezó todo una concepción equivocada. Desarmaron las jefaturas de policías primero en Montevideo, otras jefaturas en el interior y cambió completamente el tema”.

“Hoy tenemos un agravante, que es la presencia de la droga que ha cambiado también cualitativamente el tema. La seguridad ha pasado a ser un tema muy relevante. Estamos pagando demasiadas cuentas al remanente ideológico, a la idea equivocada”.

DE LAS RELACIONES LABORALES

“La relación laboral es muy importante, los Consejos de Salarios de los que tanto se habla, son una creación batllista del año 43, igual que las asignaciones familiares, son instituciones hijas del Batllismo. Hoy se habla mucho del tema. Lo que dijimos, y se lo dijimos al PIT CNT cuando fuimos a visitarlos, el tema es que el Estado tiene que ser equilibrado, no puede estar sesgado”.

“Fíjense lo que está ocurriendo hoy mismo, hay un sindicato que anuncia que va a tomar una empresa y que la va a gestionar, no que la van a ocupar, no, van a usurpar la empresa y ellos van a sustituir a la dirección y la van a gestionar. Además, es una empresa extranjera, es brasilera, Petrobras. Lo digo porque eso es un modelo de las cosas que un gobierno tiene que cortar ya, el gobierno tiene que decir que eso no va a existir nunca diga lo que diga ese sindicato, porque esos sindicatos exacerbados son los que corren la inversión y terminan dañando el trabajo”.

“Entonces, es muy importante la relación laboral equilibrada, moderada, cooperativa. En el mundo está probado en los grandes países que la relación cooperativa es mucho mejor que la relación confrontativa heredera, arcaica, de una lucha de clases que ya no interpreta la historia”.

AFIRMACIÓN TEMERARIA

EL PUEBLO consultó a Sanguinetti sobre la afirmación del FA que si ganan los partidos tradicionales el país retrocede varios años. “Esa es una afirmación temeraria, de eslogan. El FA estuvo en el gobierno los mejores años del mercado internacional de la historia, nunca desde 1830 cuando nació el país hasta hoy, hubo un momento como fue del 2003 al 2012 con excedentes en todos los precios de carne, de soja, de leche, todo”.

“¿Qué se hizo con eso? La deuda en lugar de achicarla, de 13 mil millones la llevaron a 40 mil millones. El déficit fiscal está hoy en 4 puntos largos del PBI, y eso significa 2.300 millones de dólares que hay que poner todos los años, que hay que pedir prestados al exterior. Se generó un crecimiento desmesurado del gasto público, 70 mil funcionarios arriba de los que ya existían”.

“La realidad es que cuando se paró la bonanza, la economía se estancó, y la resultancia es ésta. Fíjense, el gobierno está hipotecado, el ministro Astori se enoja conmigo porque digo que está hipotecado, no digo que está quebrado, pero la hipoteca es muy grande, es muy fuerte y los intereses son muy elevados”.

“¿Cuál es el resultado de esto? Que el Estado no puede ponerle el hombro a la lechería ni a la citricultura ni a la vitivinicultura que se derrumban, tampoco a las actividades productivas fundamentales de la vida del país. Más allá de lo que son los productores tradicionales como la ganadería, que esa depende más de la macroeconomía. O sea que el gobierno hoy está apretado por deudas de obligaciones que ha asumido y que no han hecho inversiones productivas, han sido gasto, eso es bueno para ganar elecciones como ganaron, pero malo para lo que es el desarrollo real del país”, concluyó.