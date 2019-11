EL PUEBLO también dialogó anoche con varios dirigentes del Partido Colorado. La Dra. Agustina Escanellas fue la representante de este Partido en el trabajo de coordinación de actividades con los demás partidos de la oposición. “Es la primera vez que me toca estar al frente de una actividad como esta, de coordinación entre partidos –comentó en diálogo con este diario- y me siento muy satisfecha, con esperanzas y alegría, fue una muy buena experiencia que me hace sentir emocionada. Hace mucho tiempo que no sentía que una elección no era solamente un trámite. El proceso electoral es largo y genera desgaste, pero realmente vale la pena el esfuerzo, tanto que a partir de la semana que viene creo que voy a empezar a sentir un vacío”, aseveró. Es más, no le preocupa, como a otros actores políticos, lo largo del proceso electoral, sosteniendo que “las internas son muy importantes y la separación de las elecciones nacionales con las departamentales ha sido algo muy acertado”. Agregó que fue “una elección histórica”, sobre todo por el lugar que en el conglomerado opositor “se ganó un partido nuevo como Cabildo Abierto, y enfatizo en que se ganó el lugar porque en política las cosas siempre se ganan y nadie regala nada”.

Por su parte el reelecto senador Germán Coutinho comentó que “la principal movida se dio en la mañana, hasta mediodía; después no hubo grandes arremetidas y entonces nos dedicamos básicamente a ajustar algunos de los últimos detalles”. Se manifestó, al igual que Escanellas, “muy conforme con la coordinación entre partidos y con todas las actividades posibles”.

En tanto el líder de la lista 600, Miguel Feris, expresó que “como hombre nuevo en esto de la política, siento que fue una jornada espectacular, un lindo día donde, en cuanto a los nervios, la procesión va por dentro”. En cuanto a si resulta difícil para un colorado votar por un candidato nacionalista, dijo que no, “porque es parte de lo que se armó, esto ha pasado como si fuera un Colegiado y creo que es parte de lo bueno que tiene esto”.