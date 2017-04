Varios de los jerarcas de la Jefatura de Policía de Salto se reunieron con autoridades locales e instituciones sociales

La visita sucedió el pasado viernes 7 de abril, cuando las autoridades del Comando de la Jefatura de Policía de Salto, encabezado por, el Jefe de Policia Comisario General (R) Oldemar Avero; el Sub Jefe de Policía Comisario Mayor, Adolfo Cuello Silvera; el Señor Director de Coordinación Ejecutiva, Comisario Mayor, Luis Carlos Monge, acompañados por el Jefe de la División Territorial III Sub Comisario Lic. Roberto M. González, visitaron las localidades de Villa Constitución, Pueblo Belén y Termas del Arapey, en las cuales realizaron visitas y entrevistas con los habitantes de las mismas.

EN CONSTITUCIÓN

En Villa Constitución, fueron recibidos por el Encargado de la Seccional 7ma, Oficial Principal Álvaro Telechea y el personal subalterno, inspeccionando la instalaciones y efectuando una reunión donde plantearon el trabajo realizado, las necesidades del servicio y del personal, además del análisis de la realidad delictual de la jurisdicción.

Las autoridades también visitaron el Municipio local, donde se entrevistaron con el Alcalde Carlos Souto, quien planteó la problemática social y resaltó el trabajo en conjunto que hace el gobierno local con la Policía de ese lugar, así como también con la Policía Comunitaria, además destacó el apoyo que recibió de la fuerza durante la realización de la Fiesta del Lago 2017.

asimismo, el alcalde Souto analizó la realidad delictiva del lugar, que dijo fue minimizada por el trabajo realizado por la División de la Zona III de la Jefatura de Policía que comprende a Villa Constitución. En dicho encuentro se replanteó la gestión, para continuar con actividades en dicha localidad.

EN BELÉN

Por otra parte, en Pueblo Belén, al visitar el Municipio, se llevó adelante un encuentro con el Alcalde Rodolfo Hernández; además de los Concejales Walter Fernández, Gustavo Viera, Jhonny Finozzi, Hugo Orihuela, Débora Pérez y Belén Orihuela.

Así como también a los representantes de la Liga de Fútbol de Belén, Juan Zunini, Leonardo Bordenave, Gerardo Cardozo y en representación del merendero “Las Palomitas”, Violeta Acosta. En dicha oportunidad se expusieron las problemáticas sociales de la localidad, donde fueron solicitados apoyo a la Jefatura, en cuanto a la seguridad para el desarrollo de los eventos deportivos, respecto al servicio policial 222; en tanto, se planteó, por un lado, los lineamientos y los trámites a seguirse en caso de eventos en beneficio de instituciones sociales, y además, temas referidos al tránsito vehicular y desordenes en Centros Estudiantiles, entre otras cosas.

Posteriormente los jerarcas concurrieron a la Sub Comisaría de Termas del Arapey, donde fueron recibidos por el Encargado de la misma y por los efectivos que allí trabajan, donde recorrieron las instalaciones y aprovecharon la oportunidad para plantear las necesidades del servicio y del personal y el trabajo realizado.

Asimismo, formularon un análisis de la realidad delictiva en toda esa amplia zona del departamento.