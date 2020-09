Esta tarde de miércoles, trajo la noticia de la confirmación que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que dirige el colorado Isaac Alfie y tiene como sub director al ex intendente blanco José Luis Falero, había cesado a la contadora Soledad Marazzano, luego de diez años de servicios técnicos.

La profesional salteña estaba vinculada a la OPP por contrato firmado con ese organismo y para él prestaba funciones y de él provenían todas las indicaciones laborales.

Sobre el asunto los sectores políticos que respaldan a Marazzano en su candidatura a la intendencia de Salto, emitieron la siguiente declaración: “Se confirmó la persecución a nuestra candidata. “En el día de ayer Soledad Marazzano, candidata a intendenta de Salto por el Frente Amplio, recibió formalmente la notificación en la que se le anuncia que las actuales autoridades de la OPP decidieron cesar el vínculo laboral que mantiene con ese organismo desde hace varios años.

“Tal como fuera dicho a la prensa hace pocos días por la propia compañera Soledad, no existe ningún motivo firme y legítimo, ninguna razón respaldada en incumplimiento de tareas o mal desempeño que justifique tal cese. Por tal cosa, y tratándose de una resolución tomada pocos días antes de una importante elección, no cabe sino asumir que se trata de un hecho político tendiente a distraer y perjudicar las tareas de nuestra candidata en el tramo final de la campaña. “Este Comando rechaza tales prácticas, que no solo afectan sin justificación legal la estabilidad laboral de la compañera y candidata, que son un nuevo intento por incidir desde lo nacional en la decisión que solo a los salteños corresponde, sino que además representa una forma degradada de hacer política y concebir el normal funcionamiento de instituciones republicanas.

“Para que la política no sea lodo, más que nunca, este domingo, Soledad intendenta.

Comando de Soledad

Marazzano Intendenta.