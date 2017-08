El sábado 9 de setiembre vuelve la jaula a Salto, vuelve lo mejor de las artes Marciales Mixtas al club Círculo Sportivo a partir de las 20 horas, en esta oportunidad estará en escena la Tercera Edición del Vilamir Challenger 3: Punishers, organizado por Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate Vilamir. La noche comenzará con los combates con combates que contarán con los siguientes luchadores: Luciano «El Torito· Pereira, El Dinamita Larrosa, «El

Espartano» Ferreira, «La Mole» Alvez y «El Dragón» Gómez, muchas promesas juveniles del deporte salteño. Será el debut de Brian Luzardo, Lorena Gracés, Claudia Cardozo, César «El Rasta» Dutra.

Los tres combates principales serán los que cierren la noche, entre ellos en categoría Pesos Pesados el regreso de Paolo «El Verdugo» Lemos en un combate que promete Nocaut donde un solo golpe puede definir el combate. También se tendrá el regreso de Lucas «The Punisher» Motta uno de los mejores strikers del Uruguay. En el combate estelar será un desafío entre dos salteños que son Esteban «El Duende» Rodríguez que enfrentará a Iván «El Indio» Trinidad, en un combate que promete nocaut o sumisión entre dos luchadores que les gusta definir el combate en el primer round.

Combates Principales:

Esteban «El Duende» Rodríguez vs Ivan «El Indio» Trinidad.

Paolo «El Verdugo» Lemos vs Rodrigo «Dinamita» Sánchez.

Lucas «The Punisher» Motta vs Fabián «El Tigre» Rodríguez.

Combates Preliminares

Luciano «El Torito» Pereira vs Kalvin Kentaro Pintos.

Brian Luzardo vs Fernando Barboza.

Braian «El Dinamita» Larrosa vs Juan Musé.

Agustín «El Espartano» Ferreira vs Yuri Méndez.

Cristian «La Mole» Alvez vs Fabian «El Titán» Moreira.

Lorena Graces vs Ana Beledo.

Damián «El Dragón» Gómez vs Jorge Pintado.

Claudia Cardozo vs Agustina Rodríguez.

César «El Rasta» Dutra vs Matías Cancela.