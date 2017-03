La Sede Salto de la Universidad Católica estará brindando un nuevo curso de gran interés y actualidad. En esta ocasión, para el campo de la medicina, con el objetivo de promover la adecuada atención del paciente no oncológico con una enfermedad crónica avanzada y terminal, así como la atención a su familia en el área pre hospitalaria y hospitalaria. Se trata del curso de “actualización en cuidados paliativos no oncológicos”.

Las fechas para el inicio del mismo están previstas para los próximos 21 y 22 de abril del corriente año y se desarrollarán en la modalidad presencial, de 9 a 17 horas y las inscripciones ya se pueden coordinar con la Lic. Ivanna Marmissolle. Asimismo, por mayor información se infoma desde la UCU que se pueden obtener más datos sobre el curso a través de la Secretaría de postgrados y formación permanente enviando un correo electrónico a la dirección secretariapostgrado@ucu.edu.uy.

Los cuidados paliativos surgieron como respuesta a los innumerables enfermos oncológicos que atravesaban sus últimas etapas con dolor y sufrimiento sin alcanzar una adecuada atención y muerte digna, y hoy extienden su beneficio a las personas en situación de enfermedad terminal por enfermedades no oncológicas como cardiopatías, enfermedad respiratoria crónica, afecciones neurológicas de diversa etiología, insuficiencia renal avanzada y otras cuando estas cumplen criterios pronósticos de terminalidad.

Su progresivo desarrollo en nuestro país en la última década, causado por el envejecimiento poblacional que enfrentamos como todo el mundo desarrollado, plantea el desafío de la formación de recursos humanos que hoy escasean para las necesidades a enfrentar. A esto se agrega la obligatoriedad de brindar asistencia a través del Sistema Nacional Integrado de Salud por parte de las instituciones, a la luz del Plan Nacional de Cuidados Paliativos que implementa el Ministerio de Salud Pública.

DATOS DEL CURSO

El objetivo general del curso es promover la adecuada atención del paciente no oncológico con enfermedad crónica avanzada y terminal y su familia en el área pre hospitalaria y hospitalaria.

Asimismo, los objetivos específicos se encaminan a capacitar para el diagnóstico de situación de enfermedad terminal en enfermedades no oncológicas crónicas avanzadas y capacitar para el tratamiento sintomático de enfermedades no oncológicas.

Está dirigido a un público objetivo, compuesto por médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales.

El título que se obtiene mediante este curso es un certificado de asistencia al curso “cuidados paliativos no oncológicos”.

La metodología a desempeñar durante estas jornadas será una metodología teórica acompañada por un taller de historias clínicas.

TEMAS A DESARROLLAR

En lo que respecta al temario a desarrollarse en el curso, el mismo dará comienzo con una conferencia sobre “cómo un equipo de cuidados paliativos convencional puede implementar progresivamente cuidados paliativos no oncológicos”. Enfermedad renal crónica con insuficiencia renal severa sin criterios de hemodiálisis (síndrome urémico, síndrome hidrógeno, trastornos neuro psiquiátricos). Tratamiento de falla cardíaca, edema pulmonar, enfermedad tromboembólica crónica del final de la vida. Hepatopatía Crónica en etapa terminal. Administración subcutánea de fármacos en pacientes no oncológicos. También se ofrecerá una conferencia sobre “pautas para toma de decisiones difíciles y cómo actuar beneficiando al paciente sin lesionar la familia”. Decisiones en Ventilación no invasiva y alimentación por sonda en pacientes neurológicos avanzados. Trastornos neuro psiquiátricos en enfermedades no oncológicas. Tratamiento en enfermedad respiratoria crónica del fin de la vida. Dolor no oncológico y control de síntomas. Otra de las conferencias dictadas referirá a las “diferencias en evaluación de pronóstico y complejidad de síntomas en cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos”. También se tratarán las demencias en cuidados paliativos; CP en Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple, Parkinson. Miopatías, Distrofias y cuidados paliativos no oncológicos en Salto.

MÁS INFORMACIÓN

La coordinación del curso está a cargo de la Lic. Ivanna Marmissolle y por más información los interesados se pueden dirigir a la Secretaría de postgrados y formación permanente enviando un correo electrónico a la dirección secretariapostgrado@ucu.edu.uy.

Certifica el curso la Universidad Católica del Uruguay a través de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.