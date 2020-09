Acto inaugural

Con la participación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, el subsecretario, Juan Ignacio Buffa, la directora general, Fernanda Maldonado y la presencia de directores de las unidades ejecutoras de la cartera y autoridades de la institucionalidad agropecuaria quedó inaugurado ayer el stand del MGAP en Expo Prado 2020.

Con el lema «La cocina de la producción agropecuaria», todos los días se convoca a diferentes actividades, bajo protocolo sanitario para prevención del Covid-19.

El sector agropecuario es esencial para el escenario post pandemia y para lograr el necesario crecimiento, un motor económico con grandes posibilidades. Este sector genera en Uruguay 5857 millones de dólares (76% del total) de las exportaciones y emplea el 8,5% del total de la población ocupada.

Considerada como una edición particular de la Expo Prado, en el marco de una pandemia que azotó al mundo entero, que obligó a repensar prácticas y ayudó a valorar aquello que considerábamos «normal».

Por eso desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se quiso dar visibilidad y poner en valor a nuestra producción agropecuaria y su rol como proveedora de alimentos, insumos, cultura, conocimientos y servicios. Porque hubo un sector que nunca se detuvo, porque los alimentos tienen que llegar a la cocina, aunque no siempre pensemos en todo lo que hace falta para que eso suceda. Desde el diseño de políticas públicas de apoyo, pasando por investigación, con el centro en la producción, hasta llegar al comercio, son miles las personas, conocimiento y trabajo presentes en tu cocina. La innovación, la incorporación de ciencia y tecnología, la diversificación, y las cadenas comerciales todos aspectos que forman parte de nuestros alimentos, aunque no los veamos.

Por eso el stand del MGAP se transforma en una cocina, para que estudiantes, familias, productores, técnicos, y trabajadores de los medios se acerquen a «La cocina de la producción agropecuaria», se trata de un espacio que contará con participación de distintos chef de reconocida trayectoria «con quienes podremos conocer más sobre políticas públicas que están atrás de los alimentos», comunicó en su página el MGAP.

El espacio se complementará con la presentación de testimonios en formato audiovisual, una muestra fotográfica de campo natural y un rincón de pesca.

En el marco de la actividad de inauguración se realizó el Lanzamiento Desafío AgTech. El mismo es organizado por el MGAP junto a ANII y ANDE para promover la generación de equipos innovadores en torno a las tecnologías digitales que den respuesta a problemas y oportunidades existentes en el sector agropecuario.

Previo al acto inaugural, durante la mañana, la primera dama Lorena Ponce De León colocó una huerta vertical. La estructura puede colocarse en balcones o lugares que llegue la luz solar, optimizando los espacios. Para la presentación invitó a colaborar al ministro Uriarte, al subsecretario, a la directora general y a algunos directores de unidades ejecutoras que se encontraban en el lugar.