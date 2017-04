Comenzó a funcionar el Centro de atención en psicología afirmativa dependiente de la Facultad de Psicología del CENUR Litoral noroeste de la Universidad de la República. Se trata de un centro para personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, o intersexuales, sus familiares o amigos, o para equipos u organizaciones y el público en general que tenga alguna inquietud y piense que a través de un diálogo con un psicólogo se pueda contribuir o ayudar en alguna temática referida a la diversidad sexual.

Los docentes de Facultad de Psicología de la sede Salto, Leonardo Peluso y Paribanú Freitas, forman parte del grupo referente que integra este centro de atención que además involucra a estudiantes avanzados de la carrera de licenciatura en psicología que pasan por el centro.

Esta propuesta surge porque hay en la UBA uno, un espacio donde se atendía a integrantes del colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis), vinculado sobre todo a la salud y surgió así un proyecto en Salto de un centro que atendiera esta temática desde un punto de vista psicológico.

“La gente de la UBA como que nos propuso la idea de hacer algo juntos, con los estudiantes y a partir de ahí surge esta gran experiencia trabajando en un centro donde se exploraba esta técnica de la psicología afirmativa que proponemos promover acá en el medio para cambiar un poco desde acá la modalidad con que se trataban estos temas y discutir y repensar todo esto”, comenzó diciendo Peluso.

En este marco una de las propuestas era la apertura de un centro de salud vinculado al acompañamiento en el tema de terapias de remplazo hormonal para situaciones de tránsito en el cambio de género. “Pero nosotros no trabajamos solamente eso sino que es mucho más amplio en lo que tiene que ver al tipo de preguntas que nos pueden hacer allí”, agregó el docente.

El centro ya empezó a funcionar, martes y jueves de 17 a 20 horas y se encuentra ubicado en la zona céntrica de la ciudad.

“En el poco tiempo que llevamos ya hemos tenido contacto con instituciones que derivan a personas que están interesadas en abordar la temática, en consultar a nuestro centro. Es un tema que se está comenzando a tratar mucho y a veces las personas de este colectivo de diversidad sexual consultan con psicólogos que no están especializados en esta temática por eso es conveniente ir a los centros que se especializan en esta temática. Creemos por eso que va a ser un lugar de referencia y esperamos contar con mucha demanda”, comentó el referente del centro.

Se trata de un Centro que depende de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que tiene una modalidad de investigación, extensión y enseñanza, por lo cual curricularmente pasan estudiantes avanzados de la carrera de licenciatura en psicología por el centro.

Por el momento no tiene ningún costo para quien concurra al centro, ni tampoco ningún requisito, como por ejemplo que tenga que estar afiliado a un centro asistencial privado o público.

Al ser un proyecto de la Universidad, básicamente, cualquier persona puede ir y recibir atención gratuita.

“El modelo que tenemos es un conjunto de entrevistas de recepción, es un centro de consulta, orientación y atención psicológica. La pregunta que se plantea puede ser una inquietud muy chica o puede ser algo que requiera más tiempo para pensarse. Inicialmente planteamos un período de hasta cuatro entrevistas donde el equipo identifica los tópicos principales para trabajarlos con los consultantes, los acuerda y a partir de ahí en conjunto y negociado, comenzar a pensar una estrategia de atención, si es que la atención está requerida y hablando de atención como algo más psicoterapéutico. Esto no quiere decir que no se incorporen desde el principio dispositivos grupales, de apoyo o de redes, que no necesariamente pasan por lo más convencional al realizar una consulta psicológica”, puntualizó Freitas.

Para acceder a una consulta existen por el momento dos vías: una es por medio de un correo electrónico a través de capa@litoralnorte.