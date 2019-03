Uno de los eventos más relevantes para la ganadería de nuestro país, se está desarrollando desde ayer con la presencia de más de 300 criadores y técnicos de varios países, entre ellos 17 delegaciones de todo el mundo; se trata del Secretariado Mundial Angus que se extenderá hasta el próximo viernes 29 de marzo y comprenderá además de la gira por cuatro cabañas, juras, charlas y un remate.

LAETITIA D’ARENBERG

La gira visitó ayer cabaña Las Rosas de Laetitia d’Arenberg. Allí estuvo Gabriel Couto, del programa De Cara al Campo de Radio Cuareim, quien dialogó con la principal de la cabaña; “espero que este evento traiga sus frutos, es muy importante para el Uruguay, nunca olviden que el 80% de todas las entradas de este país, vienen del campo, no viene de la ciudad; nunca olviden que el campo es la que salva la petisa siempre, pero hay que seguir trabajando, tenemos que seguir hablando y que la gente entienda que no somos oligarcas, que no nos vamos a llevar nada para afuera, y que todos los extranjeros que están acá son uruguayos también”, expresó. D’Arenberg recordó que tiene un hijo uruguayo “y para él hice todo este campo y espero que esto siga adelante y podamos un día que este país sea reconocido no solamente acá, sin o mundialmente como un gran exportador de carne óptima, de la mejor calidad del mundo, porque tenemos todo para hacerlo”.

La empresaria agradeció a todos los uruguayos, a los que están en el norte que están muy lejos de la realidad que está pasando, “y me da mucha pena saber las dificultades que tienen, pero si Dios quiere todo se va a revertir porque la gente tiene que empezar a enfrentar la realidad de este país, no somos otra cosa que campesinos, todos”, aseguró.

Por último reconoció que si bien el evento es importantísimo para el Uruguay no le dan la importancia que tiene, pero puede traer sus frutos hoy, mañana y a futuro, “hay que mirar de acá a 50 años”, recalcó.

POCA PARTICIPACIÓN DEL NORTE

El encargado del programa genético de cabaña Las Rosas, Dr. Marcos Berrutti lamentó la poca participación de gente del norte, consideró que acompañó muy poca gente de Artigas, Tacuarembó y Rivera, “cre í que podíamos convocar a ese tipo de gente, pero las cosas se dan como se tienen que dar”. Comentó que lo que quisieron mostrar fue el programa de Angus colorado más importante del Uruguay, que fue un factor decisivo para que los eligieran como cabaña, el énfasis en la producción y la selección de ganado para pasto.

ÁLVARO DÍAZ NADAL

El presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal reflexionó que serán quince días intensos para poder mostrarle a todos los extranjeros de más de 25 países lo que es el Uruguay ganadero.

Díaz Nadal destacó el interés por parte de los participantes en la primera jornada ayer en Las Rosas, resaltó la buena organización, la facilidad para ver, en definitiva “un espectáculo realmente que es el obje tivo que nos planteamos; que la gente que nos viniera a visitar se llevara la mejor impresión del Uruguay”.

HOY LA GIRA LLEGARÁ A TACUAREMBÓ Y MAÑANA A SALTO

Los participantes del Secretariado Mundial Angus visitarán hoy estancia Caraguatá de Frigorífico Modelo en Tacuarembó, y mañana llegarán a Salto, donde cabaña Bayucuá mostrará su genética en La Calandria.