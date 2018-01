Qué nos dejó el debut de las dos selecciones.

Noche de fútbol regional. Noche de litoral pero no como los de antes. Noche para el debut de las dos selecciones de Salto (capital y agraria) en este nuevo evento que si se quiere, llevó al Estadio Dickinson un número de aficionados relativos por varias razones.Primero el rival con todo respecto por el fútbol agrario, no tiene todavía las credenciales para ser protagonista. Segundo la inestabilidad del tiempo que “prometía” lluvias para cualquier momento.

PESE A ESO

Fue por demás interesante el público que acercó la gente de las Colonias agrarias y que se instaló en la Tribuna Fernando Irazoqui. Hablamos con algunos conocidos de aquella Liga y en general se fueron conformes con el empate de los juveniles, se lamentan el penal errado y con lo que ofreció la selección mayor ante un rival que en las previas, era superior en varios aspectos.

SEGUNDA FECHA

La segunda fecha de esta “llave” se cumplirá el próximo miércoles 17. Se jugará en el Vispo Mari entre Liga Agraria y Paysandú con encuentros desde las 20 (juveniles) y 22.00 los mayores. Jornada libre para las dos selecciones de Salto capital.

BIEN TEMPRANO

Las dos selecciones protagonistas del preliminar llegaron al Dickinson bien temprano. Faltaba algo más de 30 minutos para la hora fijada y tanto Salto como Liga Agraria ya estaban en la cancha con los trabajos preliminares.

EXCELENTE

Sí, de excelente puede tildarse el material que la Liga de Salto entregó a la prensa local y algún medio de Paysandú que se vino hasta el Dickinson para ver que tienen los rivales de la “blanca” del próximo sábado 20 del corriente en el marco de la tercera fecha.

HAY QUE CORREGIR ESO

En cambio se tuvo que hablar con varios allegados a la Liga Agraria para conseguir la formación de los juveniles. No es una crítica, sabemos que poco a poco van a ir tomándole la mano y este pequeño detalle, los pueden subsanar para el próximo miércoles cuando reciban a Paysandú y con el que vendrán algunas radios y medios escrito de la vecina ciudad.

NO HAY REUNIÓN

Atendiendo a la duda de dos o tres Neutrales de los clubes de la “A” y “B” que nos consultaron sobre el día de la próxima reunión de la divisional superior. Atendiendo a lo resuelto en la pasada reunión, se estableció que por ahora las reuniones se hacen cada dos semanas. Por lo tanto, hoy lunes no hay reunión del Consejo superior.Si hay que recordar a los clubes clubes, que está vigente el periodo de inscripción para la temporada que se avecina. Será como último plazo hasta el próximo viernes 19 hora 21.-