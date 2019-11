Tras lo que fuera el pasado sábado la disputa de la primera fecha de Liguilla en el parque Luis T. Merazzi, ahora ya se conocen los detalles para la segunda fecha, la que en esta caso se disputarán en forma íntegra en el estadio de Nacional en martes (mañana) y el jueves próximo con el siguiente detalle de días y partidos

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Exagonal final de Liguilla

Escenario: Estadio de Nacional

Valor de la entrada: General $ 80.00

Martes 12 de noviembre

Hora 21.00: DEPORTIVO VJ vs MÁS COLOR PINTURAS

Miércoles 13 de noviembre

Hora 20.00: LA REPÚBLICA vs LA CAFETERA

Hora 22.00: NUEVO URUGUAY vs MINERVINE

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso