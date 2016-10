Se jugaron los encuentros revanchas de los Play Off en la Liga de fútbol COMERCIAL y de los resultados que se registraron, quedaron los tres equipos que van a jugar la Liguilla final junto a Pinturería Más Color que ya se clasificó por el torneo Acumulado. Recordemos los resultados de los encuentros ya jugados.

ASÍ SE JUGO

Sábado 22 Octubre.

La Academia (1) Nuevo Uruguay (2).

Vértigo (2) Dale Verde (1)

Deportivo V.J. 24 (4) La Cafetera (2).

LOS COTEJOS REVANCHAS

Las revanchas jugadas en la tarde del pasado sábado dejaron estos resultados.

NUEVO URUGUAY

Nuevo Uruguay (3) La Academia. (4)

Quedaron iguales en puntos y goles. Por mejor ubicación en la tabla del Acumulado sigue en el torneo La Academia.

Deportivo Vértigo (1) Dale Verde (2)

Igual situación que en el partido anterior. Un triunfo para cada uno y por mejor posición en el torneo Acumulado, sigue en carrera la gente de Dale Verde.

Estadio MERAZZI.

Deportivo V.J 24 H (2) La Cafetera (0).

Aquí el clasificado fue el Deportivo V.J. 24 horas que le ganó los dos encuentros que se jugaron en esta ronda de Play Off.

LIGUILLA

-Por lo tanto, la liguilla y por consiguiente el titulo de la temporada se dilucidará en un cuadrangular final entre V.J 24 H, Dale Verde, La Academia y Pinturería Más Color por ganar el torneo Acumulado, equipo que además, de no ganar esta ronda final, tendrá derecho a un partido extra por la titulación.-

-En la próxima reunión de esta Liga se establecerán detalles para la primera fecha la que se jugará el venidero sábado 5 de noviembre en un escenario cerrado.