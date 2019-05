Esta noche se reúne la Liga de Fútbol Comercial y ratificará la fecha suspendida

Cómo lo viene haciendo habitualmente, en la jornada de hoy miércoles se estará llevando acabo la reunión del Consejo en la Liga de Fútbol Comercial, donde posterior a tratar los temas de orden, ya se procederá a ratificar los detalles para la disputa de la quinta fecha (1ª rueda) del campeonato, la que fuera suspendida el pasado sábado en los tres escenarios de juego fijados. En nuestra edición de ayer opinábamos que los muchachos que participan del campeonato de la Liga Comercial se quedaron con las ganas de “saltar” a la cancha el pasado sábado, debido a que nuevamente la fecha debió ser suspendida, debido a la intención, y petición mediante de los propietarios de canchas, de preservar el estado de las mismas. Argumento lógico, y entendible, máxime teniendo en cuenta que esto recién comienza (se debía jugar la quinta fecha de la 1ª rueda), y queda mucho por jugar, con los terrenos de juego que aún se encuentran “blandos” debido al volumen de agua caída, qué si bien no fue demasiado en los últimos días, ya se venían registrando lluvias abundantes desde semanas anteriores, y eso lógicamente atenta contra el buen estado del pisos en la diferentes canchas, las que están habilitadas para la disputa del Comercial en la presente temporada.

Detalles para la 5ª fecha

Sábado 1º de junio

Escenario: Complejo Deportivo VJ (Costnera Norte)

Cancha Nº 1

Árbitros: (a designar)

Hora 14.00: LA PIZZERÍA vs LA ACADEMIA

Hora 16.00: BAMASOL vs VÉRTIGO

Hora 18.00: NUEVO URUGUAY vs DEPORTIVO VJ

Cancha Nº 2

Hora 14.00: VILLA ESPAÑA vs MINERVINE

Hora 16.00: MÁS COLOR PINTURAS vs LOS BÚHOS

Escenario: Parque Julio Pozzi (Salto Uruguay)

Árbitros: (a designar)

Hora 14.00: LA MECÁNICA vs LA CAFETERA

Hora 16.00: SAN MIGUEL vs LA REPÚBLICA

Fecha libre: Minimercado Apolo