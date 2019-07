Disputada la 9ª fecha Deportivo VJ y Minervine comandan las posiciones

Se disputó el pasado fin de semana (sábado), la novena fecha (1ª rueda) del campeonato organizado por la Liga de Fútbol Comercial. Tras los resultados registrados en la misma, la tabla de posiciones no sufrió variantes en los primeros lugares, ya que con la victoria (2 – 1) de Deportivo VJ ante La Academia, y de Minervine (3 – 0) ante Los Búhos, ambos equipos mantuvieron su liderazgo a nueve fechas jugadas de la primera rueda.

En la jornada de hoy miércoles, en la reunión semanal del Consejo de Liga se estarán fijando los detalles para la disputa de la décima fecha a jugarse el próximo sábado 20 del corriente. En lo que refiere a los escoltas, y vanguardistas, también ganaron y sumaron tres puntos los equipos de La Cafetera y Más Color Pinturas, resultados que le permiten a los “Cafeteros” mantener la segunda posición detrás de los líderes, y a los “Pintores” ubicarse en el tercer lugar, ambos equipos con escaso margen de puntos por debajo de los dos punteros, a cuatro partidos por jugar para cerrar la primera rueda del campeonato.

Resultados 9ª fecha (Primera rueda)

Deportivo VJ (2) – La Academia (1).

Minervine (3) – Los Búhos (0).

La Cafetera (4) – Minimercado Apolo (3).

Más Color Pinturas (3) – Villa España (0).

Nuevo Uruguay (0) – La República (0).

Bamasol (4) – La Pizzería (1).

Fecha libre: Vértigo.

Posiciones

Deportivo VJ 22, Minervine 22, La Cafetera 19, Más Color Pinturas 18, La Mecánica 16, La República 15, Vértigo 12, Bamasol 11, Nuevo Uruguay 9, La Academia 8, San Miguel 8, Villa España 7, Los Búhos 5, La Pizzería 4, Minimercado Apolo 1

Próxima fecha

Décima (Primera rueda)

Nuevo Uruguay vs La Cafetera.

Bamasol vs La República.

La Pizzería vs Villa España.

Más Color Pinturas vs Minimercado Apolo.

Vértigo vs Deportivo VJ.

La Academia vs La Mecánica.

Minervine vs San Miguel.

Fecha libre: Los Búhos.