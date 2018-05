Próximo a la hora 4 de la madrugada de hoy, la policía recibió el llamado de un comerciante en calle Sarandí al 500, donde tras el intento de un hurto, el propietario del almacén habría dado muerte al delincuente.

Al llegar al lugar la policía se encontró con un hombre con herida de arma de fuego por lo cual fue derivado al Hospital Regional Salto de inmediato. A posterior se constata el fallecimiento.

No fue fácil identificar al sujeto ya que no portaba documentación hasta que se pudo determinar que era un hombre de 21 años que cuenta con varias anotaciones como indagado por varios hechos desde el 2014 en adelante, por hurtos, apropiación indebida, estafa, pero no cuenta con antecedentes penales.

El comerciante, que le propinó un disparo con un arma de fuego en la cabeza, tiene 59 años y pernoctaba en el comercio porque había sido objeto de varios hurtos en anteriores oportunidades lo que le hizo tomar la decisión de quedarse a cuidar su fuente de trabajo. Hoy, se encuentra detenido en investigaciones y a la espera de las actuaciones judiciales.

Con el reporte forense, una vez realizada la autopsia se determinarán nuevos elementos a la hora de analizar el caso que se investiga bajo la órbita del Fiscal de 2do turno.

Al momento, esta es la información a la que accedió EL PUEBLO, desde fuentes policiales.