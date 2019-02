Es la automotora de Patulé e Ituzaingó, blanco de la delincuencia en las últimas horas, su propietario habló con EL PUEBLO.

PREPARADOS. Por novena vez, la automotora ubicada en la esquina de Patulé e Ituzaingó, fue víctima de hurto y daños, expresó a EL PUEBLO Alex Pérez, propietario del malogrado comercio.

Alrededor de las 5.30 de la mañana de ayer, delincuentes ingresaron al local de venta de vehículos que está ubicado en el cruce de Patulé e Ituzaingó, provocando varios daños en la infraestructura y en automóviles que allí se encontraban. También, hurtaron baterías, auxiliares, gatos y demás objetos que se encuentran en exposición.

Posteriormente a esto, a la hora 9:00, los delincuentes volvieron al lugar, intercambiando varios disparos de arma de fuego con un empleado de la empresa, quien, “afortunadamente”, manifestó Pérez a este diario, “no resultó herido”.

“En el lugar estamos preparados para la guerra”, afirmó el comerciante y agregó “hace dos años que estoy ahí y ya es la novena vez que me roban”. Alex Pérez, también es propietario de la Panadería Paso Nivel, que se encuentra en la esquina de Juan H. Paiva e Ituzaingó, comercio que días atrás también fue víctima de un hecho de violencia en un intento de rapiña.

“Por lo menos estoy contando el cuento”, expresó a EL PUEBLO

Víctima del asalto a la carnicería terminó baleado cuando quiso manotear el arma del delincuente, se recupera bien

Richard Rossi vive en el barrio Ceibal, por la calle Orestes Lanza, pero la carne la compra en La Nueva, un comercio que está ubicado en Washington Beltrán al 300, entre Cervantes y Varela. El martes por la tarde, fue un día distinto que lo marcó para siempre.

Salió de su casa y fue hasta la carnicería. Allí entre charla y charla, lo atendieron, pidió la carne y gastó 300 pesos. Pagó y sacó una serie de billetes que tenía consigo, en un total de 9.000 pesos. Pero fue en ese instante, que sucedió todo y muy rápido.

Un delincuente armado ingresó al lugar y amenazó a la cajera, él atinó a manotearle el arma, pero resbaló y el malviviente le dio un culatazo en la cabeza, cuando quiso incorporarse, le dio un tiro en la pierna, Rossi cayó, el sujeto robó todo el dinero que estaba arriba de la mesa, entre ellos el que la víctima no había podido guardar aún y huyó.

“Por lo menos estoy contando el cuento”, dijo el funcionario municipal del sector ómnibus, al ser consultado por EL PUEBLO esta mañana en el Sanatorio Panamericano, donde está internado, felizmente, fuera de peligro.

LO QUE PASÓ

Rossi entró al comercio y en el interior del mismo había gente. Hasta dos niños chicos que estaban en el lugar, hizo la compra que tenía prevista conversando con los que atienden el lugar sin mayores problemas.

De un momento a otro ingresó un sujeto y encañonó a la cajera. Su primera reacción fue manotear el revólver al delincuente, allí cayó al suelo y recibió el primer golpe, cuando quiso incorporarse sufrió un balazo en una pierna, allí cayó y el lugar fue un caos se oían gritos y quedó tendido en el suelo.

El delincuente agarró los 8700 pesos que estaban arriba de la mesa que había dejado Rossi y el se llevó otros casi 30 mil que estaban en la caja registradora.

Según pudo saber EL PUEBLO cuando Rossi se pudo levantar del suelo, vio cómo todo el mundo estaba afuera y desde su teléfono celular llamó al 911. Se arrimó a la calle y paró a una mujer que iba pasando por Washington Beltrán con dirección al norte y tras explicarle la situación le pidió que lo llevara al Centro Médico.

Al ser consultado por EL PUEBLO ayer por la mañana vía telefónica, atinó a contestar “si lo llego a agarrar es otra historia, pero me resbalé”, en referencia al episodio que le tocó vivir.

Sobre la situación de inseguridad que vive el departamento señaló “qué te voy a decir si la viví en carne propia”. El recuerdo de lo ocurrido, la impotencia, el susto y el grito de la gente y de los niños todavía estaban frescos en su memoria. Rossi actuó desde la bronca digna de un ciudadano de bien, felizmente está estable y evoluciona favorablemente.

HUYERON

Según dijeron a EL PUEBLO fuentes del lugar, la policía no tardó en llegar, allí hicieron un rastrillaje por toda la zona pero no lograron dar con los responsables de este delito.

El comercio ayer abrió sus puertas, pero ya nada será igual.