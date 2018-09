Divisional “B”:

Se jugó la última fecha del torneo Acumulado en la “B” y quedó decretado el regreso de Deportivo Artigas a la divisional superior luego de jugar cuatro temporadas en la principal divisional de ascenso.

Con los resultados del domingo, quedó decretado el descenso de Cerro a la divisional menor del fútbol, PERO, siempre habrá un pero. En este caso la gente “albiceleste” reclamó, por lo menos conversó sobre el punto entendiendo que el reglamento los ampara a jugar una final ante Fénix con el cual empataron la 5ª posición en 24 puntos.

De ser así, jugar y ganar ese partido, según la gente de Cerro, tendrían que GANAR la liguilla y lograr el segundo ascenso a la “A” y de esa forma evitarían el descenso que ya tienen asignado. Eso es lo que piensa Cerro que se presentó con 3 delegados. Hubo diálogo, se leyó el Reglamento por parte de los Neutrales y se entendió que Cerro no tiene el derecho que reclama y se fijó la primera fecha de la Liguilla para el sábado con los siguientes detalles.

Estadio DICKINSON

Hora 19. Sud América – Hindú.

Hora 21. Libertad – Fénix.

Parciales de Hindú y Libertad a la tribuna España.

CERRO PROTESTARA

Al final Cerro anunció que hoy miércoles entrará la protesta sobre la situación que le toca vivir y que entienden un error de la divisional al fijar el comienzo de la Liguilla. Habrá que esperar como sigue esta “novela”.

RECAUDACIONES

Mejoró notoriamente la recaudación de esta última fecha. Se vendieron 796 entradas con una recaudación de $ 76.660 pesos con estos detalles.

Gladiador con 344 entradas y $ 33.440 pesos

Deportivo Artigas con 247 y $ 23.080.

Humberto Forti con 205 y $ 20.140 pesos.

OTROS PUNTOS

-Neutrales y delegados hicieron saber de sus felicitaciones para Deportivo Artigas por el ascenso conseguido y el regreso a la “A”

-Fénix entregó el Trofeo “José Francia” que se lo adjudicará el ganador de la Liguilla.

-Se habló “por arriba” sobre la posibilidad de volver a juntarse con la “A” en la temporada venidera.

-Los clubes que no entraron a la Liguilla intentaron poner en marcha el torneo en Sub 20. No hubo chance ya que el jugar el sábado puede interferir con los partidos de la Liguilla. Quedó para final del cuadrangular.