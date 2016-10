“Desde hoy entramos a jugar los Play Off que definirán a los tres equipos que restan para jugar la liguilla final de donde saldrá el campeón de la temporada”

¿Cómo la juegan?

“Como es habitual, dos encuentros en una cancha y el restante en otra”.

¿Pregunto por los días de competencia?

“El sábado 15 y el sábado 22 del corriente. Así lo decidieron los delegados. La gente de Pinturería Más Color que ganó el Acumulado, deberá esperar a que terminen los Play Off”.

¿Se define por puntos o diferencia de goles?

“Vale la pregunta. La definición de los Play Off será, primero por puntos, de haber empate entramos a la diferencia de goles logrados en estos dos partidos. De haber paridad en este rubro, por ejemplo que cada uno haya ganado por la misma diferencia de goles, clasificará el que haya terminado mejor, o más arriba en el torneo Acumulado”.

¿Dan las fechas?

“Sí, estamos hablando de 5 sábados más. De no tener que hacer alguna suspensión por lluvia u otra razón, nos vamos al sábado 12 de Noviembre”.

¿Recordás las posiciones finales del Acumulado?

“Todos con 19 fechas jugadas. Pinturería Más Color 41 puntos, Deportivo V.J con 39, Dale Verde 38, La Academia 36, Nuevo Uruguay 34, Vértigo y La Cafetera 33, La República 26, Inter 22, Bamasol 21, Villa España 16, Pinturería La Roca 11 y La Mecánica 11 puntos”.

-GERARDO CHIESSA el presidente del fútbol Comercial aclarando en parte la duda de cómo serán los clasificados de los Play Off a la liguilla final.