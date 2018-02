“Se hace imprescindible declarar la emergencia”, aseguró Alejo Umpiérrez.

El diputado Alejo Umpiérrez, representante del Partido Nacional por Rocha, perteneciente al sector Todos y miembro de la Comisión de Ganadería, anunció ayer en su cuenta de Twitter que pidió la citación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, debido a la sequía. Umpiérrez dijo que “se hace imprescindible declarar la Emergencia Agropecuaria en seccionales de Tacuarembó, Durazno, Salto y Artigas. No podemos esperar más”, afirmó el diputado.

Hay zonas que siguen sin recibir lluvias, los tajamares y cañadas están secas y los campos hace rato que ya no tienen comida. La declaración de Emergencia Agropecuaria, que según la ley vigente debe ser declarada por el titular del MGAP, implica liberar dinero del Fondo Agropecuario de Emergencia, destinado a ayudar a los productores afectados. Este mecanismo fue utilizado por el gobierno en varias oportunidades y en las últimas sequías se ayudó con un operativo raciones a mantener en pie las vacas de cría y las categorías de animales jóvenes. La semana pasada, en el marco de una reunión en Tacuarembó, donde la Asociación Rural de Tacuarembó le pidió al secretario de Estado que autorice mover ganados con 15 días de vacunados contra fiebre aftosa —en estos momentos se transita por el periodo de vacunación de todo el rodeo bovino—, porque hay casos de establecimientos que tiene potreros que se quedaron sin agua. Benech, en esa oportunidad, descartó de plano la Emergencia Agropecuaria y les dijo a los productores que bajaran las cargas de los campos. A su vez, les recordó que en la sequía de 2008/09, en el marco del operativo raciones, que fue administrado por las gremiales, hubo una morosidad alta al no pagar las ayudas.

Fuente: El País