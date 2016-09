El «recurso de reposición» desde Libertad FC

Con fecha de 26 de setiembre, Libertad FC elevó una nota a la Liga Salteña de Fútbol, en la cual interpone el «Recurso de Reposición» contra la decisión que no hace lugar a la solicitud formulada por la entidad, «en cuanto no fue habilitado a ingresar a afiliarse».

Habrá que aguardar el lunes a la noche, cuando sesione el Consejo Superior, para reconocer qué trámite se le cursa a la nota en cuestión.

Tras una serie de consideraciones de hechos y fundamentos, Libertad Fútbol Club cuestiona básicamente a la Comisión de Reglamento de la Liga Salteña de Fútbol que parece haber radiado (o no), las normativas de la Organización del Fútbol del Interior, «nuestra Liga madre» al decir de Libertad. El club pretendiente a acceder a la Liga, apela al artículo 2 del reglamento de OFI, que señala: «Las Ligas se constituirán con los clubes que se admitan como afiliados, los que quedarán sometidos a las disposiciones generales. Se regirán por su estatuto y reglamentaciones internas, los que no podrán oponerse con los dictados por OFI y tendrán facultades para integrarse a toda organización de fútbol departamental y regional que agrupe a otras ligas».

De última, Libertad Fútbol Club enfatiza: «quedó determinado expresamente que en caso de ocurrir una «Privación de afiliación» como sucedió con nuestra institución, se habilita su revisión a través del Recurso de Apelación».