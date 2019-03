Campeonas salteñas y esta ilusión de pie

«Esta semana recibimos el aval de la Comision Directiva para participar del torneo de OFI, ahora todo pasa por encaminar gestiones frente a diferentes sponsor y organizaciones a fin de saber si logramos cubrir los costos en los partidos de local y para el transporte cuando toca ser visitante. En la misma linea, aquellas jugadoras que tienen compromisos laborables, realizan gestiones con el fin de saber si pueden resolver el tema horarios y poder ser parte del fin. Del resultado de estas negociaciones depende nuestra participación»

-Desde el Director Técnico de Ceibal, ALFREDO JAVIER VIERA, la buena nueva, teniendo en cuneta que en tiendas del Campeón Salteño en Fútbol Femenino, la idea de afrontar la disputa a nivel de OFI, se convirtió en motivación colectiva. Ahora desde la cúpula ceibaleña, surge el aval. Si finalmente Ceibal puede, el hecho histórico estará consumado, más allá de los resultados que acompasen el tiempo de acción.

ACOPLE OTRA VEZ Y LILIANA EN ESCENA

La base del plantel 2018, pero igualmente incorporaciones que no faltaron. Entre otras jugadoras, Jésica Alzugaray, proveniente de Ferro Carril. De las más aptas en el medio a nivel del fútbol femenino. En el apunte de Alfredo, no falta ese recorrer reciente, mientras el futuro se tapiza de sensaciones. Entrenar bien, para responder mejor. El lema, no parece ser otro

«Estuvimos tres semanas en la parte mas intensa en cuanto a lo físico, si bien los entrenamientos son integrados con la participación de la pelota, se trabaja también con sesiones de fútbol. Ahora ya estamos en la ultima fase, entrando en lo táctico y ajustando para el debut que seria 9-10. Las muchachas vienen trabajando bien, las nuevas si bien les ha costado la nueva metodología de trabajo, poco a poco van agarrando la idea. La novedad mas importante es el regreso a los entrenamientos de nuestra capitana Liliana Fructos, que en el 2017 sufriera fractura de tibia y peroné. Esta cumpliendo etapas y trabajando para volver en el correr del año a vestir nuevamente la camiseta».

-Es Ceibal. No solo la etiqueta del campeón que es, sino al fin de cuentas, tentar dimensiones que no le falten. La directiva consistió. Se trata ahora de descubrir los espacios de lo posible. El plantel en manos de Alfredo, no reniega de lo que puede. Porqué saben que pueden.