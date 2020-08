El fútbol del 2021; el fútbol que vendrá

A la comisión la integran el vicepresidente de la Liga Salteña de Fútbol, Marcelo Beltramelli y los delegados de los clubes Saladero, Salto Nuevo, Gladiador, Ceibal, un representante del Fútbol Femenino y el restante del Consejo Único Juvenil.

En una de las últimas sesiones desarrolladas por el Consejo Superior, se acordó componer un área de análisis para un proyecto de calendario con la mira puesta en la temporada 2021.

La idea es capitalizar los meses sin actividad en la Liga a nivel de Primera División, tanto en la «A», como en la «B» y en la «C».

No se invoca la palabra REESTRUCTURA, pero sí la de planificar el año próximo, por ejemplo el inicio de la temporada en cada una de las divisionales, desde el momento que ronda la idea de adelantar las disputas, teniendo en cuenta la suspensión de esta temporada.

Otro aspecto que no es menor: impulsarse o no el período de pases. Las opiniones se fueron radicalizando ante el planteamiento de esta cuestión futuro.

Virtualmente sin grises: con pases o sin pases en el 2021.

Pero además, qué sucede con aquellos jugadores que solicitaron transferencia en préstamo y que no pudieron alistar en sus nuevos equipos a partir de una situación extraordinaria.

El objetivo de los integrantes de comisión es concluir con el estudio y presentación del proyecto antes de fin de año, para que en tiempo y forma puedan ser derivados a las respectivas estructuras directrices.

A EL PUEBLO se apuntó sin más trámite; «el proyecto pretende ser abarcador.

Esta es la oportunidad para racionalizar lo que sea posible y es hora de no pensar tanto en el fin sectorial sino en el bien común.

A esa batalla habrá que librarla».