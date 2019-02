Juan Miguel Petit estuvo ayer en Salto y dijo que el hecho debe aclararse, y que Machado “no está sola”

TOTAL RESPALDO. Juan Miguel Petit, la diputada del MPP, Manuela Mutti y los jerarcas policiales, Luis Monge y Giovanni Bacci, participaron ayer de una conferencia de prensa en la Unidad Nº20 del INR, donde el funcionario del parlamento para las cárceles, manifestó su total respaldo a la persona de María de los Ángeles Machado, directora de la cárcel local, de quien dijo que la legalidad está de su lado. Y a su turno, informó que le pediría celeridad al jefe de Policía de Salto, con quien se reunió, en la investigación que se viene llevando a cabo en torno a este hecho. “Hay que aclararlo ya”, dijo Petit.

Juan Miguel Petit se reunió también con el jefe de Policía y legisladores salteños saber sobre la investigación

Comisionado Parlamentario vino a Salto para apoyar a la directora del INR que sufrió atentado a balazos

Llegó directo desde Montevideo a la sede de la Unidad Nº20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para apoyar a la directora del lugar, María de los Ángeles Machado, que el pasado viernes por la noche recibió un atentado a balazos en su casa.

Se trata del Comisionado Parlamentario, el abogado y experiodista, Juan Miguel Petit, que estuvo en el lugar junto a la diputada del MPP, Manuela Mutti.

En esa instancia Petit dijo se trata de “un atentado de este tipo es muy grave y creemos que debe ser aclarado, por eso además quisimos expresar nuestra solidaridad humana e institucional por trabajar en temas tan complejos, queremos que sepan que tiene apoyo y que la legalidad está de su lado y esa legalidad implica investigar y aclarar los hechos, que ella sepa que no está sola, que está todo el Estado acompañando en este caso y que bregamos porque los hechos sean aclarados”.

Petit aclaró que ese fue el único motivo de su visita, respaldar el accionar de la directora de la Unidad Nº20 del INR y que si bien ya ha venido muchas veces a la cárcel de Salto y que seguirá viniendo. Subrayó que no cuenta con información sobre este hecho “y habrá que ver toda las hipótesis posibles, eso está en manos de la Policía, quienes esperamos que puedan realizar una investigación de la manera más pronta posible”. Señaló que “no quiero hablar de la investigación porque no me corresponde, pero tenemos que ser muy cautos, los factores tienen que ser analizados y la policía tiene que avanzar en estos temas, para determinar qué pudo haber pasado”.

Al ser consultado por diversos temas en relación a la situación de las cárceles Juan Miguel Petit, abogado y experiodista, insistió en que “si bien yo de todos estos temas hablo por lo general con los comunicadores, prefiero no adentrarme en otros aspectos que no sean los que motivaron mi viaje a Salto, solo espero que este tema sea investigado con prontitud por parte de la Policía local”.

También quiso decir algunas palabras la diputada oficialista Manuela Mutti, quien brindó apoyo a la labor de la directora de la cárcel de Salto, María de los Ángeles Machado, y si bien reconoció como grave este episodio, que dijo motivó que ella misma llamara al ministro del Interior Eduardo Bonomi, a quien conoce personalmente por integrar su mismo sector político partidario, para informarle del asunto, admitió que ha pedido apoyos en varias oportunidades a la secretaría de Estado para combatir la violencia que se vive en el departamento.

Al lado de la diputada Mutti y del Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit, estaban el director de Coordinación Ejecutiva de la Jefatura de Policía de Salto, Luis Monge y el vocero de la Jefatura de Policía de Salto, el comisario Giovanni Bacci. Ambos no hablaron del tema puesto que una vez culminada la conferencia de prensa, todos se trasladaron al recinto de la Jefatura para mantener una reunión con el jefe de Policía de Salto, Oldemar Avero, encuentro al que se sumaría el senador del Partido Colorado, Germán Coutinho.

Mientras tanto, María de los Ángeles Machado, estuvo sentada detrás de los periodistas toda la conferencia de prensa y escuchando lo que decían de su persona. Al terminar, los acompañó hasta la puerta de salida a todos y al ser consultada por los medios, dijo que “no se le pasa por la cabeza dejar el cargo”.