Consejo Único Juvenil

«La situación sanitaria de los jugadores que implique el retorno a las canchas, recae directamente sobre los dirigentes de la Liga Salteña de Fútbol y de las instituciones deportivas»

*********

Se trata en este caso del comunicado hecho público por los neutrales del Consejo Único Juvenil, Miguel Rognioni (presidente), Ángel Ávalos (vicepresidente) y Laura Custodio (secretaría).

En el contenido se pone acento en la actual situación que pasa a impactar en cientos jugadores en edad adolescente.

Dejan en claro que «vamos a realizar todo lo que esté a nuestro alcance para que los jugadores de las formativas puedan tener un lugar en las prácticas de fútbol en la presente temporada y así mantener cautelosamente una esperanza, de que al terminar los meses de invierno, se pueda realizar un campeonato con todas las precauciones y un protocolo aprobado, para no tener que lamentar alguna consecuencia no deseada».

Asimismo en un pasaje de la comunicación, las autoridades del Consejo Único Juvenil, no reniegan de una cuestión esencial: el respaldo estructural de la Liga, y su logística al servicio de la causa que se pretende. Apuntan a que «la situación pasa a ser incómoda para todos, entonces como dirigentes, no podemos aprobar la práctica del fútbol sin público».