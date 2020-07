Desde Salto Uruguay y la mayoría al grito de una realidad

«Este es el tiempo que surge a favor de soluciones de fondo», clamó el lunes a la noche en el Consejo Superior, el presidente y delegado de Salto Uruguay. A usencia de fútbol por los meses que vendrán, por lo menos a nivel de Primera División en la «A», «B» y «C», DANIEL SCHIAVI no dejó pasar la ocasión, para que la toma de conciencia se colectivice.

En determinado momento, fijó un pensamiento acaso esencial: «cómo hacer algo mejor y no seguir en esta chatura». El presidente decano fue de los primeros en invocar la perspectiva de suspender el año deportivo, frente al acecho de la pandemia y sobre todo el fluir de los días y semanas, sin señales de certidumbre.

Junio resultó el mes clave. El 8 de junio primero y 22 de junio después, los días marcados en el calendario, para que la abrumadora mayoría decidiera bajar la cortina.

En ese 22 de junio, solamente la delegación de El Tanque batió palmas «para esperar un poco y ver que pasa». Todos los demás, por andarivel opuesto. Aplastante no.

LA BÚSQUEDA DE OTRO CAMINO

Lejos de permanecer en soledad, Schiavi supo de socios en materia de iguales pensamientos. El presidente de Salto Nuevo, Javier Suárez, dejó la huella argumental, «porque este año hicimos lo posible para tener un equipo protagonista. Fue algo más que una intención, Pero se puede decir que ahora la situación es difícil, pero muy difícil. Creo que para Salto Nuevo y para todos».

Se enfatizó en un aspecto clave: «es imprescindible buscar otro camino, porque caso contrario vamos a seguir perdiendo dinero, porque el común de la gente seguirá yendo cada vez menos a las canchas».

Lo real es que neutrales y delegados tienen la senda libre y tiempo más que suficiente, «como para cambiar la pisada». En ello igualmente, entonaciones en común».