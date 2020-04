Básquetbol salteño. Que se tomen las mejores decisiones de cara a la próxima temporada en 1ª división

En definitiva pensamos debería ser la incógnita planteada por estas horas, por estos días, y por este tiempo donde la actividad está paralizada hasta nuevo aviso, y por tiempo indefinido. El tiempo pasa rápido, y más allá de que se sabe que cuando esta Emergencia Sanitaria llegue a su fin (ojalá sea pronto por el bien de todos), los primeros que arrancarán serán los “gurises” de las divisiones Formativas, donde también se sabe la competencia se estará llevando a cabo los días sábado durante casi toda la jornada inciando en horas de la mañana, culminado a la noche con los compromisos fijados de las categorías mayores. .

En lo que hace a las categorías Formativas, el campeonato ya está diagramado y organizado, más allá del cambio lógico de fecha de inicio por razones lógicas, y más que obvias en este caso, ya se sabe que serán las divisiones menores de nuestro básquetbol serán las que abran la temporada a nivel local.

El gran tema que se planteará más adelante, cuando se empiece a diagramar el campeonato en primera división. En informes anteriores, ya opinánabamos en estas páginas, y nos consta, que será más de uno el equipo que sufrirá bajas importantes de jugadores, en relación a los planteles que terminaron conformando al equipo la temporada anterior. Esto sin dudas debería ser tema de procupación, no solo para los clubes que perderán a dichos jugadores (en su mayoría titulares), sino también de la dirigencia de la Liga Salteña de Básquetbol, a modo de intentar buscar alguna solución para que el campeonato, y la temporada a nivel local no pierda el interès a mitad de la competencia, así de simple.

Ya habíamos opinado sobre la situación, la que pensamos se estará registrando para algunos clubes en la temporada que viene, en relación a las bajas importantes que sufrirán algunos equipos (sobre las cuales por razones lógicas aún no brindaremos nombres). En algún caso alguno podrá disimular las ausencias por contar con un plantel “largo”, donde también se sabe los jugadores seguirán defendiendo al equipo (caso concreto Ferro Carril y Nacional), pero en otros se hará muy complicado “armar” un plantel parejo para encarar la temporada 2020 – 2021 en primera división.

Ferro Carril y Nacional

candidatos otra vez…

eso seguro

No es un dato menor, porque primero habrá que buscar la forma de cambiar algo del formato anterior, a modo de que los equipos tengan la chance de “reforzar” (vale para todos), y después lógicamente la dirigencia de los equipos que vean diezmada su “plantilla” tratar de apostar al campeonato, realizar el esfuerzo, e intentar generar los recursos necesarios, los que luego les permita conformar un plantel regularmente competitivo y parejo, que pueda estar acorde, y a la altura de la competencia.

En relación a los equipos, cómo decíamos antes, Ferro Carril y Nacional seguiràn siendo candidatos y/o favoritos a ganar el campeonato, el Atlético Juventus si mantiene plantel podrá ocupar el tercer puesto de Universitario (que perderá varios jugadores), después en el caso de Salto Uruguay si mantiene a la mayoría de su plantel priemro, y es regular en su producción podrá tener chance de estar entre los cuatro. Los más complicados con las bajas sin dudas serán Universitario y Círculo Sportivo, más el “azulgrana”, que sí el formato no cambia deberá afrontar la temporada con un plantel básicamente integrado por juveniles de sus Formativas. Habrá que ver, esto es una opinión, la cual quedará en nuestro archivo, para llegado el momento poder hacer mención a lo que opinamos con mucho tiempo de antelación referido al futuro al campeoanato “Salteño” de básquetbol en primera división, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA