«Como todos, uno trata de informarse sobre lo que pasa en el deporte y en particular el fútbol. Se reconoce que las medidas no faltarán, mientras se habla de protocolos a la hora de ir volviendo a la actividad. A los entrenamientos como primera cosa en el tiempo. De todas maneras, una pregunta me la hago: ¿cómo se entiende que se esté jugando al fútbol «5» en Salto? Porque se está jugando. Uno lo sabe y lo ha visto. Entonces, ¿cómo es esto? Yo pregunto si no hay riesgos para los que lo juegan? Pero además, los responsables de esas áreas, ¿qué dicen?

Es lo que no cierra. Por un lado que no podemos, por otro lado sí, tratándose de un juego donde hay contactos. ¿La verdad?….no cierra».