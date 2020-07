Jorge Noboa el DT, destape y proyección

-¿Todo a cero?

«Estamos en la misma. Estamos en la espera. No hay otra que esa».

-Con franqueza, ¿tenës expectativa?

«Es que a este tipo de situación el fútbol no la puede manejar. Nosotros no la podemos manejar, porque escapa al fútbol. Uno podrá tener determinada ambición. A esta altura creo que no va más allá de eso. Por lo demás, al pensamiento de los neutrales de la Liga lo comparto»

-¿Por dónde pasa?

«Hasta que no haya una fecha más o menos determinada o determinada, no empezar con los movimientos de la selección mayor. No tiene ningún sentido. No aporta nada».

-¿No tiene sentido?

«Partamos de una base. ¿Cómo se puede exigir, si no sabes cuándo vas a jugar? Tiene que haber un plan a partir de una fecha. Si no hay fecha y menos ahora, solo queda esperar. Pero en estos casos yo digo que la expectativa funciona con relatividad»

-¿Con tus jugadores, te comunicas? ¿Hablas?

«Algo se habla o algo se cuenta. El tema es que respecto a la selección no hay mucho para discutir. Pregunto además, ¿cómo se crea una motivación, en medio de esta realidad? Yo no tengo la fórmula. No les puedo decir: «bueno, entrenen, nos estamos preparando para jugar».

Para jugar….¿cuándo? Se que Paysandú algo está haciendo. Que lo hagan ellos. Nosotros no».

CUANDO TODO ES A MEDIA ASTA

Casi cinco meses de aquel partido que no fue, cuando Salto iría a jugar de visitante ante Canelones en campo rival, topándose ante la nueva consigna después de ser primero en el Regional Litoral Norte. Parece todo distante, lejano. Demasiado distante y lejano…

Con JORGE NOBOA, es una manera de ir rescatando algo de la memoria pro-combinado, en medio de este naufragio de alguna certeza en el horizonte, porque simplemente no existe.

**********

-Desde el jugador, de repente, ¿alguna consigna capaz de acentuarse?

«Algunos me han dicho: porqué no juntarnos y hacer un picado. Por lo menos para hacer algo».

-¿Y entonces?

«Lo tendríamos que hacer por cuenta nuestra. O sea, al margen de la Liga. Sin que desde los neutrales se nos indique sobre la necesidad de hacerlo. Entonces, habría que aplicar protocolos, cuidarnos, hacer lo que haya que hacer. Estamos enfrentados a una situación especial. ¿No es cierto? Si somos parte de una selección, tener determinada conciencia».

-¿Tenes conocimiento, si algunos de los integrantes plantel es parte de alguna actividad a nivel de fútbol?. O por lo menos que desarrolle alguna sesión desde lo individual.

«Salvo un par de casos. Pero la mayoría no está haciendo nada»

-Claramente, asumir riesgo, no tiene sentido.

«Ningún sentido»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-