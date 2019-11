Sergio Gustavo «Pitufo» Olivera y por la raya siempre

El «Pitufo» Olivera, suele rescatar aquel tiempo en que jugaba por la zurda. Adherido a la raya, en la consabida misión del puntero. Con la pelota para ir a buscar y el desborde para alcanzar, y después, la simplificada magia del centro para quien resuelva entrando.

Sergio Gustavo Olivera fue puntero-puntero. En Parque Solari primero, en Nacional de Montevideo después, sumando su talento al plantel Campeón de América y del Mundo en 1988. Aquella última vez de un Nacional laureado. Después, el silencio prolongada de la inconsistencia y la postergación.

EL «Pitufo» fue trotamundo por aquellos años de los 80 y 90. En el fútbol de Francia, de México, de Perú, de Chile. Tiempos en el fútbol rentado a nivel de Uruguay.

Y siempre al cabo, exponiendo la certeza de ese manual de ofensiva en el que nunca dejó de creer. Casi una religión.

Retorno a Salto. Como jugador primero. Como Director Técnico después.

Hasta este presente en Ferro Carril, en áreas del Baby Fútbol y con proyección en las categorías inmediatas. La categoría 2008 de la que no pocos hablan, a partir de un golero de las condiciones salientes como Gerónimo Bacqué, «porque él es un caso concreto, cuando hablamos de fortalecer aprendizajes a través de la técnica del juego. El golero de estos tiempos, debe manejar con propiedad el manejo de la pelota a través de la salida. Ya no es solo para atajar debajo de los palos. La misión se potencia. Que asimilen los conceptos básicos, pero no abrumarlos.

No voy a ir a un partido con una canchita en miniatura para planificar la jugada o andar a los gritos en pleno partido. Noooooo….mi fin es otro. Los tengo en la semana. Los tengo antes de empezar el partido o al finalizar el primer tiempo. ¿Para quién tendría que gritar?….¿Para la tribuna?. Noooooo….esto de transmitir uno para que ellos aprendan, pasan por otras situaciones».

«YO ENSEÑO; CORRER TRAS LA PELOTA, CORREMOS TODOS»

No hay caso con el «Pitufo». Tan pasional para invocar al fútbol desde los ángulos posibles, como aquel de «los años mozo», cuando transformó a la gambeta en sagrado mandamiento. Admitirá que no solo es la velocidad que prevalece para que la sorpresa llegue, sino el valor que no se canjea: el de la precisión. La clase en la pegada, muestrario de la aptitud.

«El fútbol salteño tiene un pronunciado déficit. Una carencia visible: jugadores que no saben parar la pelota, en la divisional que fuese o en la categoría que fuese. Entonces, pregunto: ¿cómo se puede jugar al fútbol, si no saben parar una pelota? Por eso, desde mi función solo digo que enseño. Correr tras la pelota, corremos todos. Y que en lo posible esa enseñanza vaya sumándose al niño desde edad temprana. La competencia como tal es inevitable. No digo que este mal y es parte del fútbol a la edad que sea. ¿Quién es el que juega para no ganar?

Por lo tanto, aceptado. Pero el fin es el equilibrio entre competir y aprender. Esa es la que sirve. Desde los técnicos que nos manejamos en estas categorías, casi un principio para no variar».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-