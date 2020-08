Luis Domínguez en la selección. La citación impensada

Es la séptima vez que es convocado a la selección.

Es solo verlo, para comprobar que LUIS DOMÍNGUEZ no padecerá nunca la suma de más kilos. El físico no renuncia a la característica de siempre. Fueron tan solo unas prácticas con Salto Nuevo, hasta que la pandemia escondió la pelota.

Luis, es ahora. El nuevo presente. El que llega a la selección.

No se banca la duda y entonces alimenta la respuesta que pretende.

Sostener una ambición, es una actitud de coraje humano en sí mismo.

Sus tantos años en el fútbol, para que la piel se curta y la convicción no se doblegue.

La tiene. No dejará de exponerla.

Parte misma de ese ritual, debajo de los palos.

**********

«Cuando Jorge Noba me llamó hablamos unos 15 minutos. Varios temas, a partir de la decisión de convocarme a la selección. Con él nos conocemos. Hemos compartido grupos o sea que no soy un extraño que llega. El sabe lo que yo puedo dar».

-El objetivo de ser uno más sin importar si jugas o no jugas. ¿Pasa por eso?

«Pasa por eso. Uno suma a un plantel, que va más allá del equipo titular. Jorge reconoce que no soy de los que hago problemas y que tengo voluntad para sentirme integrado desde lo inmediato».

-Hay quienes de repente, si no juegan se convierten en parte de una complicación.

«Es posible o no. Depende de cada uno. El estar afuera, no significa que se tire a romper el grupo a partir de la actitud. Lo mío va por otro lado. Creo que siempre he sido así».

-Una constante en vos.

«Una manera de sentir el fútbol o el equipo que integro. En este caso la selección».

-Se trata de una citación impensada. Es natural que no la hayas esperado.

«Claro. Llegó por la lesión de Jorge Fleitas. Siempre se dice que no es lo mejor ser uno más a partir de una situación desgraciada de un compañero, pero esto tiene que ver con el fútbol. Suceden. Entonces, no pude decir que no. Siento que es otra oportunidad».

-¿Cómo lo tomás?

«Como si fuera la última vez. Pero con la ilusión de aquella primera ocasión en que fui convocado y que se convirtió en el debut con la selección»

-Señalaste, «como si fuera la última vez». ¿Por qué?

«Y por un tema de edad. Tengo 39 años. Vienen otros arqueros con menos años de fútbol y condiciones. La edad va midiendo posibilidades».

-¿No está lejos el final de tu condición de jugador?

«Las ganas que no me faltan, los estímulos que tengo. Ahora con la selección y el año que viene con Salto Nuevo. Son compromisos que deciden para que uno no deje de creer en el aporte. Pero no hay dudas que el almanaque cuenta y los años pasan. Por eso lo tomo como si fuera la última vez»

-¿Es un energizante en sí mismo?

«Sin dudas. Porque además me siento bien. Cuando me integré a la selección, me di cuenta. Entrar, ser parte del movimiento, que la exigencia llegue, no me juega en contra. Después de cinco meses, ¿cómo no querer ser parte del fútbol otra vez?»

Eleazar José Silva