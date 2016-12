Una vez más una compra vía Internet, dejó al comprador sin recibir su mercadería, habiendo depositado previamente el valor convenido.

PRESUNTA ESTAFA

Un hombre denunció que, hace algunos días, se puso en contacto con un individuo, por intermedio de una página web de compra y ventas, con el cual acordó la compra de un celular marca Samsung J7, por la suma de $ 4.900, quedando en realizar un giro con el dinero mencionado, el cual efectivizó. Hasta el momento, no recibió el mencionado aparato telefónico, no pudiendo comunicarse más con el vendedor. Investiga la Dirección Departamental de Investigaciones.

COLISIÓN ENTRE AUTO Y MOTO DEJÓ AL MOTONETISTA CON MÚLTIPLES LESIONES

En Amorín y 19 de Abril, en la mañana de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por un auto marca Renault Clio, conducido por un hombre, quien circulaba por calle Amorín con dirección al norte, y una moto marca Yumbo, conducida también por otro masculino, el que circulaba por calle 19 de Abril con dirección al oeste, y resultó lesionado, siendo asistido en un centro asistencial, donde se le diagnosticó: “traumatismo de ambas rodillas, brazo izquierdo y tórax, pasa a tomógrafo, posteriormente queda en observación”. Las espirometrías dieron negativo. Intervino Brigada de Tránsito.

CHOQUE ENTRE MOTOCICLETAS

Un hombre circulaba por Avenida Rodó, conduciendo el automóvil matrícula HAE 717, y al llegar a la esquina de Avenida Amorim, debido a la proximidad, no puede evitar colisionar con la motocicleta matrícula HIW 203, conducida por un masculino; siendo atendido en el lugar por una emergencia móvil, se le diagnosticó: “politraumatizado leve, corte en cuero cabelludo, pasa a domicilio”. Intervino Brigada de Tránsito

RESBALÓ Y CAYÓ DE LA MOTO

En la mañana de ayer, en la esquina de Avenida Barbieri y calle Córdoba, tuvo lugar un siniestro de tránsito, protagonizado por una motociclista, la cual circulaba por Avenida Barbieri con dirección al este, y al encontrarse próximo a la intersección mencionada, debido a que el pavimento estaba mojado, perdió el dominio del vehículo, cayendo del mismo y resultando lesionada, siendo asistida en el nosocomio local, cuyo diagnóstico fue: “politraumatizada, pasa a rayos”. Realizada la prueba de espirometría, dio resultado negativo. Intervino Brigada de Tránsito.