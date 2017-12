Pueblo Lavalleja Por Yamandú Leal

En el marco de la entrega de la nueva ambulancia a la policlínica de Pueblo Lavalleja el Doctor Adjunto de la RAP de Salto Federico Herst manifestó que se trata del fruto de un trabajo de equipo. Sin lugar a dudas de que Herst le dio el puntillazo final porque prometió ante la comisión que a más tardar en el mes de diciembre estaría en el pueblo la ambulancia cero kilómetro; empero se preocupó también por el tema de los medicamentos y en este momento la policlínica está bien abastecida.

“No soy solo… somos tres… fueron meses de llamar, venir y por suerte lo logramos antes de fin de año. De todos modos vale la pena destacar el esfuerzo que se hizo ante las autoridades que manejan el área de la Salud.

Insisto en que fue todo un equipo que me acompañó. Me tocó venir dos o tres veces aquí, también en Salto, mientras otros iban a Montevideo. Fue un trabajo conjunto”.

-¿Qué expresiones comparte la comunidad ante este suceso?-

-“Piden que se cuide la ambulancia. Estamos a las órdenes para lo que se necesite”.

JORGE PEREIRA – CHOFER DE LA AMBULANCIA

“Es un coche completo… ahora podemos decir que salimos y llegamos tranquilos.

Siempre salíamos con el corazón en la mano.

No sabíamos lo que nos podía pasar en el viaje. No sabíamos si llegábamos. Se suscitaron muchos contratiempos. Ahora sí es una gran cosa poder trasladar a un paciente y llegar al centro asistencial en una hora y poquito.

-Este logro. ¿Es el despertar de un sueño realizado?

-“Sin lugar a dudas, esto es un suelo. Uno como chofer debe llevar a los pacientes. Se trata de llegar lo más antes posible y con las ambulancias que teníamos no sabíamos si llegábamos bien o nos quedábamos por el camino, lo que muchas veces aconteció.

-Un saludo final…

-“Quiero saludar a la gente de ASSE, a la de RAP, a toda la comisión que luchó un largo tiempo para lograr lo que hoy nos enorgullece a todos”.

PEDRO RIBERO – PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA POLICLÍNICA

El Presidente de la Comisión de la Policlínica Pedro Ribero quien señaló que “después de tantas luchas, de tanta gente que pasó por las comisiones, se logró un fin común materializado en la ambulancia cero kilómetro. Tengo 48 años y hace 48 años que la estábamos esperando. La verdad es que estamos muy contentos.

Hay que dejar las diferencias de lado y trabajar en conjunto. Ello lo logramos con el apoyo de la comisión, también con la Dra. Dorcas Rolón, con las enfermeras, con la auxiliar, con el Municipio. Toda la gente puso su granito de arena.

La ambulancia es modelo Hyundai H1 y fue recibida por los doctores Herst, Lombardo y Solaro.