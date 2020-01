De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) en su reunión semanal en base a los negocios concretados durante la semana del 29 de diciembre pasado al 4 del corriente mes de enero, los valores de las haciendas por séptima semana consecutiva corrigieron sus valores a la baja.

«CONTINUA LA MUY POCA OFERTA Y BAJO NIVEL DE ACTIVIDAD. ESCASA CONCRECION DE NEGOCIOS A MENORES VALORES Y POSTERGACION DE CARGAS POR PARTE DE

LA INDUSTRIA», es el comentario según los consignatarios.

Los novillos gordos especiales de exportación se mantienen al igual que la semana anterior en los U$S 4,01 por kilo carcasa. Para las vacas especiales el valor también se mantuvo con respecto a la semana anterior en U$S 3,78 por kilo carcasa y en el caso de las vaquillonas especiales las mismas disminuyen su valor en U$S 5 centavos y se ubican en U$S 3,93.

MERCADO DE OVINOS

En cuanto a los ovinos, los operadores señalaron en su comentario «CON POCA OPERATIVA. AJUSTE EN LOS VALORES». Los precios para los lanares volvieron a recuperarse en todas las categorías, los Corderos hasta 35 kg. y Borregos ajustan su valor a U$S 4,02, los Corderos pesados bajan a U$S 4,03. Los capones ajustan su valor a U$S 3,88 y las Ovejas bajan su valor a U$S 3,79.