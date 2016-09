Tras 17 años de su estreno, llega con buen suceso en la crítica internacional, la secuela directa de la película de terror “The Blair Witch Proyect” (1999), película que revolucionó la forma de hacer cine con una cámara que filmaba en primera persona y en tono documental, que luego sería tan copiada por otras películas del género.

También recordamos que “The Blair Witch Proyect” fue una revolución en el manejo del marketing publicitario, utilizando internet para promocionarse como si se tratara de un hecho real. Pero además, en materia de costos, esta película original tuvo un costo de 22.500 dólares, recaudando tras su estreno la friolera de casi 250 millones de dólares, lo que la transformó en un gran negocio.

Pese a que inmediatamente se comenzó a trabajar en una secuela, tardó 17 años en poderse ver. En el medio, hubo otra película que trató de aprovechar su éxito pero fue un rotundo fracaso, por lo que mejor, ni hablar de ella.

Pero en esta ocasión, es la crítica internacional la que le da una buena puntuación y que ante su estreno en Salto, no deja de ser una buena oportunidad para ver si finalmente podremos ver una continuación como se merece “El Proyecto de la Bruja de Blair” (en castellano).

Es así que “Blair Witch” es una película de metraje encontrado y horror psicológico dirigida por Elian Rojas y escrita por Simon Barrett, donde un grupo de estudiantes universitarios se aventuran en Black Hills Forest en Maryland para descubrir los misterios que envuelven la desaparición de Heather, la hermana de James Donahue, quien muchos creen que está conectada a la leyenda de la Bruja de Blair después de su desaparición hace 20 años.

Al principio el grupo tiene esperanzas, especialmente cuando un par de locales se ofrecen a actuar como guías a través del obscuro bosque, pero mientras la interminable noche avanza, el grupo es atormentado por una presencia amenazante.

Lentamente, el grupo empieza a entender que la leyenda es muy real y más siniestra de lo que pudieron haber imaginado.

MISS PEREGRINE Y LOS

NIÑOS PECULIARES

Adaptada del libro “El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares”, del escritor norteamericano Ransom Riggs, se estrenó en Salto lo más reciente y esperado del director Tim Burton.

El argumento cinematográfico corre a cargo de Jane Goldman, quien en pocos años ha tenido una carrera meteórica con guiones tan conocidos como “Kingsman: el servicio secreto”, “X-Men: días del futuro pasado”, “X-Men: primera generación”, “La dama de negro”, “Kick-Ass”.

Tim Burton es uno de los realizadores más populares de la actualidad y sus películas siempre generan mucho interés por parte de sus fans y del público en general. Siendo un autor prolífico, lógicamente a veces cubre las expectativas o las supera, y otras de plano decepciona.

Burton regresa en una línea que se parece a “Alicia en el país de las maravillas”, “Charlie y la fábrica de chocolates”, “Eduardo manos de tijera”, “Bettlejuice”, “Dark Shadows”; es decir, se reinstala en su eterno romance con la fantasía, en su gran calidad de contador de historias desde la perspectiva de un artista con un muy intenso mundo interior. Burton no decepciona y además tiene un fugaz cameo.

Cuenta el autor Ransom Riggs que desde niño fue un coleccionista de fotografías empedernido y que cuando las mostró a un editor para convertirlas en una narración, entró en contacto con otros coleccionistas y fue como nació el libro infantil “Miss Peregrine y los niños peculiares”, que sigue a un niño que a través de las fotografías y las conversaciones con su abuelo va haciendo grandes y sorprendentes descubrimientos.

Jake (Asa Butterfield), es un jovencito solitario que ha vivido escuchando los relatos de su abuelo (Terence Stamp) con el que está profundamente identificado, seducido por la fantasía y el misterio de sus narraciones.

Cuando un trágico evento golpea la vida de Jake, decide lanzarse a la búsqueda de una explicación viajando a una isla donde el abuelo vivió de niño en un orfanato. Todo esto lo lleva a una realidad alterna en el tiempo y el espacio en donde están los “niños peculiares”, que tienen una tutora que se encarga de darles un hogar, la señorita Peregrine (Eva Green). Los niños son huérfanos, y parecen no envejecer nunca. Están dotados con diferentes habilidades que les permiten defenderse de seres malvados que quieren dar fin con ellos.

En este viaje Jake vivirá muchas aventuras, descubrirá mucho del pasado de su misterioso abuelo, pero, sobre todo, aprenderá quién es él mismo, cuál es su peculiaridad y la gran misión que tiene que cumplir con ese grupo de niños superdotados.