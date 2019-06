En la oportunidad también se homenajeó al Ing. Agr. Jorge Aguerre

Con una buena concurrencia de vecinos y productores de la zona, este lunes la Asociación Fomento Rural de Valentín realizó su asamblea anual donde se evaluó el último año y se proyectaron diversas actividades para los próximos meses. El presidente de la institución; Gerardo Sierra dijo a EL PUEBLO que en este último año se trató de cumplir c on los temas planteados en las actas anteriores y además surgieron nuevas iniciativas. Sierra manifestó que fue un buen año de trabajo, con varias actividades, además de los remates y cursos, y al no realizarse el festival Valentín Aparcero, se hizo otro festival (Valentín de a caballo) para mantener el movimiento social en la zona.

Entre otras mejoras, destacó la inversión que hizo en cuanto a la iluminación de la pista de remates, a propósito de lo cual recordó que hace pocos días se realizó un remate que terminó tarde y la pista estuvo bien iluminada.

GARRAPATA

Entre las iniciativas planteadas para este año, indicó que si bien hay que armar un protocolo de trabajo, se va a trabajar en conjunto con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el Plan Agropecuario, en el tema garrapata. En este sentido se van a brindar charlas del buen manejo tanto del uso de los productos como para poder controlar o erradicar la garrapata de acuerdo a los momentos estratégicos de baños. El objetivo es que la Fomento sea un centro de información y buen manejo de los productos, explicó.

INVERNÁCULOS

Por otra parte indicó que en un campo ubicado al frente que fue donado por la Fomento a Primaria, donde se hicieron invernáculos y la Fomento brinda el servicio de agua, la idea es dar un impuso para que sea un área instructiva para los niños y jóvenes de la escuela y liceo conozcan su funcionamiento.

SALUD

Otros de los temas que se trató fue el tema de salud, en este caso Sierra resaltó que la policlínica sigue trabajando de buena forma con el Dr. Ramón Soto al frente de la misma, además se anunció que se va a instalar allí un desfibrilador.

HOMENAJE A JORGE AGUERRE

En el marco de la actividad se realizó un homenaje al Ing. Agr. Jorge Aguerre, ex técnico del SUL (Secretariado Uruguayo de la Lana), recientemente jubilado, al cual se lo reconoció por su trayectoria y trabajos realizados en el local y en la zona.