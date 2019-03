En la Asociación Agropecuaria de Salto

Con muy buena convocatoria, en instalaciones de la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS) se realizó ayer la charla sobre Pasturas, ovinos y sanidad del rodeo organizada por la AAS, el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Plan Agropecuario y el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA).

El Ing. Agr. Federico de Brum, de INIA consideró que la realizada ayer es un jornada muy a tiempo, destacando la presentación de las cuatro instituciones que acompañan a los productores juntas y con un mensaje bastante alineado. De Brum destacó que este año la situación es mucho mejor a la de un año atrás, y en este sentido mencionó el hecho de reservar potreros en otoño, qué tipo de potreros, especies para mejoramiento de campos nuevas, lapresupuestación forrajera con la regla, cosas que el año pasado no tuvieron en cuenta porque el objetivo era salvar a los animales y este año debido a las buena situación sí se puede realizar.

IMPORTANCIA DE UN PLAN SANITARIO

El Dr. Rafael Carriquiry del Plan Agropecuario se refirió a que el otoño siempre es un momento de decisiones, de mirar para adelante, donde hay que tener presente que viene el invierno, y es una estación donde no crece el pasto, y donde hoy tenemos mucho pasto en la mayoría de las situaciones, y es una oportunidad interesante para generar una cadena de reservas de forraje, porque nunca se puede generar una reserva ya que siempre estamos con el campo medio justo. Explico que ésta situación nos permite acondicionar un potrero y diferirlo para el invierno y eventualmente quizás en la primavera podemos seguir haciéndolo; acondicionar un p otrero y diferirlo para el verano, si bien este año no tuvimos crisis forrajera, no son raras las crisis forrajeras en esa estación.

Carriquiry añadió que la sanidad es un desafío y si bien el principal componente de la salud es la alimentación, superado ese límite, cuando el animal tiene cubiertas sus necesidades, la salud no está garantizada por la alimentación. En este sentido destacó la importancia de tener un plan sanitario; “no podemos seguir yendo a la veterinaria, comprar el producto que funciona, a preguntar cuál es el garrapaticida o el lombricida que está andando y llevar eso porque de esa manera le embocamos una vez o dos y la tercera, se nos revienta la garrapata en la cara que es lo que está pasando ahora”.

A propósito de esto recordó que este problema en la primavera se contuvo, parecía que estaba relativamente controlada, pero a partir de diciembre los brotes se dispararon, en enero hubo muchos brotes de tristeza, muerte de terneros que son una categoría muy resistente a la tristeza porque tienen una glándula especial que es la molleja- que desaparece después del año- y mientras está protege al ternero de la tristeza; por eso es raro, pero cuando el desafío es muy grande la protección no es suficiente. Por lo tanto la recomendación es tener un plan, pensar bien las cosas que hay que tener en cuenta, organizadas todas juntas, con los recursos financieros necesarios, y ajustarlo a las condiciones que se están dando.

Por otra parte el el Ing. Emilio Duarte del Plan Agropecuario, se refirió a oportunidades de manejo del campo natural en este otoño, brindó información del monitoreo FPTA 345 “De Pasto a Carne) y el Ing. Agr. José Ignacio Aguerre del SUL, expuso sobre cómo aumentar los ingresos con los ovinos y qué decisiones tomar a la encarnerada.

Ampliaremos en próximas ediciones.