Hoy habrá novedades

Ni el verano y sus altas temperaturas, ni el receso casi obligado que se da por esta época del año en muchos sectores, impiden que las actividades políticas con la mira puesta en las elecciones departamentales del próximo 10 de mayo sigan teniendo un fuerte ritmo.

Si del Partido Nacional hablamos, aunque esto ya se había hecho público antes d e fin de año, será en la mañana de hoy miércoles que el candidato a la Intendencia Dr. Carlos Albisu estará realizando la presentación oficial del apoyo a su candidatura por parte del Partido Independiente. Vale recordar que Albisu ya anunció hace poco tiempo la adhesión de la edil colorada Lucía González y más recientementede una parte del sartorismo local, concretamente de las listas que responden a la maestra Patricia Sosa y a Mario de los Santos, en tanto la lista más votada en octubre, en Salto, dentro de la línea de Juan Sartori, y que es liderada por Milton Galli, anunció que su apoyo será para la candidatura de Francisco Blardoni.

En el Partido Colorado, más allá de las (al menos) dos candidaturas de las que se habla, lo cierto es que hasta el momento el único candidato confirmado plenamente por tener el suficiente número de convencionales (obtenido en las elecciones internas de junio del pasado año) es el reelecto senador Germán Coutinho, quien ha dicho que esa elección le dejó «el compromiso ineludible de ser candidato» (y ya recibió el apoyo del Partido de la Gente y del ex edil nacionalista Silvio Previale); aunque Miguel Feris también dice tenerlos (se verá en la Convención) y hasta realizó el pasado 30 de diciembre una conferencia de prensa en la que lanzó su candidatura. Sin embargo las puertas a una tercera candidatura no están cerradas. El nombre del Dr. Gonzalo Leal suena con insistencia, al tiempo que si bien Feris manifestó públicamente que contaría con el apoyo de la lista 4000 de Daniel Galliazzi, este último (candidato a diputado en octubre) ha comentado que Coutinho quiere que también él que sea candidato y hasta podría apoyarlo en la convención.

Por su parte, dirigentes de Cabildo Abierto, el pasado sábado 4 dijeron a EL PUEBLO que «entre lunes o martes a más tardar» de la siguiente semana (es decir la que pasó), estaría resuelto si encaraban las elecciones de mayo con candidato propio o se sumaban con una tercera candidatura al Partido Nacional, descartando además, totalmente, un posible acuerdo con el Partido Colorado. Sin embargo, ha pasado más de una semana y recién en la tardecita de hoy miércoles en el club Círculo Sportivo el «Cabildo Departamental de Salto» sesionará con el siguiente orden del día (donde, por lo antes expresado, resulta el segundo punto el más llamativo y contradictorio): «1-Estrategia electoral para elecciones municipales. 2- Dentro del Lema del Partido Nacional o Partido Colorado. 3-Elección de candidato o candidatos». A partir de esta noche se tendrá entonces un poco más claro (o definitivamente claro) el panorama a futuro… se supone.

En tanto en el Frente Amplio están bien consolidadas las dos candidaturas: la del actual Intendente Andrés Lima que busca su reelección y la de la contadora Soledad Marazzano. Cada uno tiene sus grupos y listas que los apoyan, aunque Marazzano reconoce que «largó la carrera de atrás» y asume en ese sentido que corre con cierta desventaja frente a su correligionario opositor, más allá que al dialogar con este diario hizo énfasis en que «nunca se debe subestimar a un frenteamplista que viene corriendo de atrás». Sobre fines de la semana pasada, uno de los sectores frenteamplistas que restaba definir su posición, la dio a conocer; se trata de la lista 2121, Asamblea Uruguay, que lidera a nivel nacional Danilo Astori y que resolvió: «apoyar la candidatura de Andrés Lima a la intendencia y habilitar también una segunda lista a apoyar a Soledad Marazzano». EL PUEBLO quiso saber entonces a cuál de los dos candidatos apoyaría quien fuera en octubre el candidato a diputado por ese sector, Pablo Alves Menoni, quien respondió que «en lo personal apoyo a Soledad porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y siento una gran admiración por ella», destacando además que «no diría que hay polarización u oposición con Lima, sino que las dos partes nos necesitamos». Pero, nadie puede olvidar los fuertes cuestionamientos de Marazzano a Lima, sobre todo en lo referente al manejo de los recursos económicos de la Intendencia. Respecto a esta dureza con que ha criticado la gestión actual en reiteradas ocasiones quien ahora se ha convertido en la primera mujer candidata a la Intendencia de Salto por el Frente Amplio en la historia, parece que el discurso se ha suavizado, esa es al parecer la opción tomada, la de decir por ejemplo: «yo no utilizaría los recursos de la Intendencia, que son de todos, para hacer política» o «yo no haría en las calles arreglos que duran sólo unos pocos días». O sea, utilizar claras alusiones al actual Intendente pero sin nombrarlo, porque «no quiero hablar de lo que pasó, sino que quiero hablar de lo que yo haría, mirar para adelante», aunque palabras seguidas (con evidente contradicción), critica muy duramente algo ocurrido más atrás aún, como la gestión de Coutinho, a la que responsabiliza del endeudamiento sucesivo de la comuna. Consultada sobre las deudas, bastante preocupantes por cierto, que contrajo la administración de Andrés Lima y que se hicieron públicas en los últimos días, dijo que «no se pueden comparar con las de Coutinho, porque aquella administración ya terminó y esta todavía no».

En definitiva y como lo mencionábamos en estas páginas en anteriores ediciones, sería bueno que durante los cuatro meses venideros, la ciudadanía conociera con total claridad las propuestas que cada uno de los candidatos de los diferentes sectores y de todos los partidos, tienen para trabajar en los grandes temas de Salto. Para ello, no son necesarias las críticas y menos aún los agravios. Quizás los debates sí, puedan ser una buena herramienta que todos deberían esgrimir con valentía y sinceridad. J.P.