En la tarde del viernes, el escritorio Gaudín Hnos. concretó una nueva feria en el local Parada Herrería, comercializando ágilmente la totalidad de la oferta presentada.

Julio Gaudín, evaluó positivamente la venta, “estamos viendo un mercado de la reposición, del ganado gordo y también de los toros, como hace mucho no lo veíamos”, indicó a EL PUEBLO.

Comentó que la feria ayer arrancó con un lote de lanares, (corderos) que se pagaron en centavos de dólares al kilo “muy bien; 57,5 dólares, prácticamente lo mismo que hicimos en el remate de Lote 21 por esa categoría y los que se vendieron hoy (por el viernes) eran más livianos por lo cual salieron más caros”. En lo que refiere a la vaca gorda, explicó que salvo alguna excepción, no había vacas buenas, bien terminadas, e hicieron un máximo de mil dólares, valor que hace rato no se veía en el local, mientras que el resto de las vacas anduvieron entre 800-900 dólares, si bien eran vacas pesadas, no eran bien terminadas, y tuvieron una avidez muy grande por parte del abasto de Salto y de Constitución, a propósito de lo cual mencionó que el viernes acompañaron tres abastecedores de esa zona, que pujaron bastante.

Por otra parte y respecto al resto de las categorías, indicó que a medida que van bajando los kilos, van subiendo los centavos de dólares, y en este sentido resaltó la venta de un lote de terneros muy livianos que hicieron por encima de 3,50 al kilo. Mencionó que las vacas de invernar, categoría que se disputaron los invernadores con los abastecedores y se las llevaron los invernadores, hicieron en el eje de los 650-700 dólares y alguna vaca Holando que se vendieron entre 400 y 500 dólares.

Gaudín recalcó la avidez que hay por el ganado, la puja que hubo siempre, que el remate nunca se trancó y la oferta se dispersó en su totalidad de forma muy rápida. De esta manera, manifestó que “todo el equipo quedó muy conforme con lo que fue este remate”.

REPRODUCTORES

En esta oportunidad, una vez finalizada la feria general, se vendieron reproductores de la raza Limousin de “La Quesería”, de Alberto Secco, Hereford de “La Indiana” de Juan José Bortagaray y Aberdeen Angus de “Don Roberto” de Marcelo Texeira Nuñez, que encontraron ventas casi totales, ya que quedó sin venderse en la pista un solo toro Limousin.

“En el mercado de hoy, 2.500 dólares, hicieron los Angus, en el eje de 2.500-2.000 dólares los Hereford, mientras que en Limousin, Alberto Secco principal de “La Quesería” había expresado que quería dispersar la genética e iba a aceptar ofertas de 2.000 dólares en adelante, y así sucedió, muy pocos toros se vendieron por debajo de ese precio”, resumió el rematador. Agregó que “de la mano con lo que pasa con el mercado del ganado hoy, se vendieron todos los toros a muy buen precio”. Recordó que es la primera vez que La Indiana y Don Roberto venden sus productos en este local, y tal vez no tienen la propaganda como pueden llegar a tener otras cabañas, pero, “con la clientela del escritorio dispersamos toda la oferta para Salto, Paysandú y Artigas”.

VALORES

Corderos: 57.5

Vacas gordas; 900- 985 hasta 1.000 dólares, vacas abasto general 810-835-895 dólares, vaquillonas gordas: 590-600 dólares. Novillos de 2 a 3 años 950 (Holando), 590 (Normando), 660 dólares, novillos de 1 a 2 años: 390, 480 y 560 dólares, vaquillonas de 1 a 2: 410, 422, 470, 610, 651 (lote Hereford).

Vacas de invernar adelantadas, 705, 710 y 752, vacas de invernar livianas 400 dólares, vacas Holando entre 400-482, 505 y 600 dólares.

Terneros: 390, 415 420, un lote de terneros muy livianos 357 dólares.

Terneras: 240 y 325, manufactura entre 100, 200 hasta 510 dólares, toros industria 800 dólares.

Toros Limousin; entre 2.700, 2.000, 1.900, 1.600 y 1.500 dólares.

Toros Hereford: 2.550, 2.300, 2.200 y 2.000.

Toros Angus: 2.500

BUENA OFERTA DE GAUDÍN HNOS. EL MIÉRCOLES EN LOTE 21

El martillero Santiago Gaudín, informó acerca de la oferta del escritorio para el próximo remate de Lote 21 que tendrá lugar el miércoles 6. “Tenemos una oferta abultada, preferentemente en las categorías de invernada”, expresó y detalló que en novillos de 1 a 2 cuentan con 4 lotes inscriptos, además novillos de 2 a 3 años y vacas de invernada.

Asimismo indicó que en lanares, cuentan con un lote de 175 corderos diente de leche, parte de los cuales – de la misma firma – ya se vendieron en el remate pasado.

Los ganados están ubicados muy próximos a la ciudad de Salto.

Gaudín subrayó que la mayoría son ganados Hereford sola marca de estancia, ganados muy mansos, muy bien trabajados, considerando que “es una buena oportunidad ya que por lo que hemos visto, tanto por los valores como la oferta, es un ganado que no hay, son categorías muy pedidas y ha habido muchas consultas por éstas”.