Los días 17 y 18 de febrero tendrá lugar el Primer Encuentro del Ovino y la Granja en Rincón del Colorado, Ruta 48 Km. 8500, organizado por la Sociedad de Fomento Rural Rincón del Colorado y la Sociedad de Fomento Rural Bella Vista. La actividad es apoyada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de Desarrollo Rural (MGAP/DGDR); el Gobierno de Canelones, a través de la Agencia de Desarrollo Rural; el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

“Es una gran demanda el ovino en la granja, entonces se nos ocurrió la idea de hacer una expo granja para poder hacer demostraciones y ventas de reproductores y de vientres para que el que se inicia tenga una buena producción y pueda comprar animales de las razas definidas”, dijo Nurys Zerpa, presidenta de la Sociedad de Fomento Rincón del Colorado. Al momento hay cinco razas anotadas para participar.

El ingreso de animales será durante la mañana del sábado, luego habrá una demostración de perros de trabajo. Habrá plaza de comidas con corderos al asador, exposición de insumos y herramientas para la granja, puesto de frutas y verduras, muestra de conejos y gallinas, y charlas técnicas. Está prevista una Mesa Redonda sobre la producción del ovino en la granja; también habrá una presentación de una experiencia de pastoreo con ovinos en la viña, y el domingo se realizará un remate a cargo del reconocido rematador de la zona, Roberto Vizoso.

“Hay unos 60 productores involucrados, algunos vendrán sólo a exponer y concursar y otros a remate”, cuenta la presidenta de la SFR Rincón del Colorado. “El año pasado hicimos un curso con el SUL, a través de los proyectos con el Ministerio de Ganadería, y ahí surgió la necesidad de contar con un lugar donde poder comprar vientres y reproductores bien definidos para la gente que se quiere iniciar; vimos que teníamos el lugar ideal, porque la Fomento tiene un predio muy lindo, grande y sombreado, y por eso se nos ocurrió hacer la exposición y venta de animales para todos los productores de Canelones y Montevideo Rural”, agrega.

Los productores están con muchas expectativas respecto a este Encuentro: “Hay una gran demanda de empresas que irán con sus herramientas para exponer, de granjeros, y de las mujeres que irán con sus artesanías y productos de granja.

Si bien este año será un encuentro para Canelones y Montevideo Rural, el año próximo se espera volver a hacer un segundo encuentro y abrirlo a otros departamentos.

“Un gran apoyo para el productor chico”

En este momento, SFR Rincón del Colorado y SFR Bella Vista tienen dos proyectos en ejecución con el Ministerio de Ganadería: “Más Valor Ovino” y “Más Ganadería de Carne y Lana”. “Se viene trabajando muy bien”, indicó Nurys. En el “Más Valor Ovino” hay seis productores trabajando y nueve en el “Más Ganadería”. “Desarrollo Rural viene trabajando muy bien con nosotros a través de la Mesa de Desarrollo; la verdad que es un gran apoyo para el productor chico”, afirmó la presidenta de la SFR.

Gracias al proyecto del “Más Valor Ovino”, los productores han podido comprar vientres e hicieron mejoras en pasturas. Además, “se pidió una máquina de esquilar, que era una necesidad para los productores chicos, ya que no teníamos acceso, y nos compraron la máquina de esquilar de una tijera y este año se hizo la esquila a los productores socios de la Fomento. Se esquilaron unos diez pequeños productores de la zona, que tienen entre 5 y 15 ovejitas…

Con el proyecto del “Más Ganadería de Carne y Lana” se está trabajando en la elaboración de tierra y pastura y en mejoras de los alambrados. “Estamos muy contentos. Si no fuera por el apoyo del MGAP, los pequeños productores no llegaríamos al desarrollo”, concluyó Nurys