Recorriendo los barrios, charlando con todos los vecinos, apostando a multiplicar nuestro mensaje, así nos encontramos en el Movimiento Naranja en este último tramo de la campaña electoral de cara al próximo domingo 30, donde esperamos contar con el apoyo de todas las personas que quieran un cambio, para un país mejor.

Desde que empezamos a trabajar en la actividad política, cuya decisión no fue nada fácil sobre todo para alguien que no contaba antes con experiencia partidaria, lo hici mos con convicción y con la determinación de que nuestra sociedad precisa un cambio.

No podemos seguir viendo como el Uruguay se fragmenta ante la vista de los gobernantes, quienes permiten que nuestro país pierda su sitial de estar a la vanguardia en el desarrollo humano, en la igualdad de oportunidades y en la claridad de generar condiciones dignas para la vida de la gente.

Por lo tanto, queremos dar nuestro aporte, junto a un importante grupo de salteños y salteñas que nos han acompañado siempre, y que sienten al igual que nosotros, que las cosas deben cambiar y que otro Uruguay es posible.

Por eso impulsamos la precandidatura de Ernesto Talvi, un uruguayo serio y comprometido con la realidad, que está dispuesto a dar lo mejor de sí para transformar nuestro país y apostar al cambio que el país necesita y que los uruguayos estamos precisando.

Este domingo, te invitamos a que nos acompañes con tu voto, y que te sumes a nuestra propuesta de cambio.

Votá al Movimiento Naranja con las listas 79 y 79600. Facebook: Movimiento Naranja Salto Instagram: movimientonaranjauy Twitter: @MovNaranjaSalto WhatsApp: 099688002