El Dr. Enrique Pera Erro, es oriundo de la ciudad de Salto capital, nacido en la 2ª Seccional del departamento.

Es hijo de Salvador E. Pera Comas y de Blanca Erro Ilarráz, a quienes les brindó la satisfacción de culminar la carrera de medicina, logrando luego una especialización.

Contrajo matrimonio con Ana María, tuvieron tres hijos y desde el año 1974, lleva adelante la dirección de CW 31 Radio Salto.

Así como desde el año 1985 FM 88.3 Emisora del Lago.

Contando desde hace más de una década con el incondicional apoyo de dos de sus hijos, en esta travesía de vida, que sigue siendo todo un exitoso desafío.

Es uno de los Directores con más experiencia en la comunicación salteña, reconocido por sus logros en la medicina, contando además con una familia unida, con la cual disfruta y lo comparte todo.

Así comenzamos a dialogar con el Dr. Pera Erro:

¿Cuántos años lleva al aire CW 31 Radio Salto?

86 años. Fue fundada el 3 de mayo de 1930, con sus dos antenas de treinta metros, levantadas en la esquina de Brasil y Amorim.

La onda nació como CW 32 Salto Broadcasting para luego llamarse como hoy, CW 31 Radio Salto.

¿Y Emisora del Lago?

Se inauguró el 19 de agosto de 1985, cumplirá 32 años. Fue la primera emisora de FM de Salto, y una de las primeras del interior del país.

¿Incidió en su inclinación por la radiodifusión, que su padre fuera el fundador de la emisora?

Mi profesión vocacional es la de médico cirujano plástico estético-reparador, la de radiodifusor, la incorporé cuando un infarto en 1972 obligó a mi padre a dejar la dedicación activa y yo debí trabajar con él en su retiro desde Montevideo, día a día, codo a codo.

En esos dos años, asimilé firmemente todas las aristas de su filosofía de radio, robando horas a mi vocación primera y a mi propia familia.

Recordemos que Salvador Pera fue un pionero en esta rama, de la que yo conocía y compartía los aspectos fundamentales, pero que en aquel período incrementé y consolidé definitivamente, encarando con entusiasmo mi nueva profesión.

¿Cuántos años lleva como Director?

En Radio Salto, 43 años. Desde el fallecimiento de mi padre, en enero de 1974 con la salvedad que esa función desde mayo de 2001, la detenta mi hijo Pablo Pera Pirotto.

Y en FM Del Lago, hace 32 años. Delegando en mi hija María Noel, la dirección a partir de abril de 2002.

Yo me reservo por mi experiencia y años en la radiodifusión el papel de consultor, coordinador o consejero, respaldando y orientando su accionar.

¿Cómo se compone la función de un Director de un medio de comunicación?

Se compone de varias funciones, presididas todas ellas por la verdad, honestidad

ecuanimidad, imparcialidad, solidaridad, basadas en una línea conductora coherente, y amparadas en la educación ética y moral. Con la firmeza indoblegable e inclaudicable para sostenerles.

Además, abarca varias temáticas: en lo social, por ejemplo, la obra que lleva adelante desde hace muchas décadas el Banco de Estreptomicina, también destacamos la lucha contra tabaquismo, alcoholismo y la drogadicción, así como la difusión y apoyo de todos los eventos y campañas nacionales y particulares.

Apoyamos estas colectas que solicitan ayuda económica para enfermedades de difícil solución, que buscan encontrarla en el extranjero, pero esta actitud nos merece algunas reflexiones desde el punto de vista médico, porque para darles cabida debe tenerse la seguridad que en Uruguay realmente no pueden llevarse a cabo. Por esto pensamos: ¿no sería más provechoso quedarse en Uruguay?

Y se destinasen los recursos con el doble beneficio, económico y científico de traer cirujanos del exterior para que operen aquí equipando o creando con ese dinero centros de alta complejidad – que ya los hay- aprendiendo de paso nuestros cirujanos in situ, sin tener que viajar al extranjero, técnicas de avanzada para seguir empleándolas y desarrollándolas luego en Uruguay en el tratamiento de casos similares.

Esta propuesta se la formulé a los representantes políticos nacionales en la mesa redonda convocada por Radio Salto y Emisora del Lago en las últimas elecciones del 2014.

En lo cultural, apoyar eventos locales y nacionales.

Recordamos que en el año 1981, logramos contratar en el pináculo de su fama a Rafaela Carrá para que presentase su espectáculo en el parque Harriague.

En lo deportivo, siempre desarrollamos ciclos de audiciones deportivas culminando con la transmisión de partidos de fútbol, desde el Estadio Centenario. También en la década del ochenta organizamos la media maratón, incluida en el calendario de la Federación Uruguaya de Deportes, con participación de atletas de todo el país y Argentina.

¿Influye la opinión del Director del medio, en determinados programas del mismo?

Nunca les pregunté a mis empleados a qué partido pertenecían. Sé que los he tenido y los tengo de todos los colores. Eso sí, todos conocen la filosofía de nuestras radios que son apolíticas, por lo tanto, la opinión personal desde el patrón al empleado de menor rango desaparece al brindar información sin tomar partido por una u otra tendencia. Buscamos lograr un punto de vista neutral para que el oyente sea quien extraiga sus propias conclusiones al escuchar las dos campanas, la oficialista y la de la oposición

La opinión política partidaria ya la darán los interesados en los espacios políticos que se comercializan a todos los partidos, siempre que al hacerlo, sin excepciones, como rige en los contratos de nuestras emisoras han de tratarse todos los temas con altura moral, sin escarnio o destrato personal, buscando la confrontación de ideas, soslayando la nota degradante, hiriente y chabacana.

Nunca nuestros espacios serán tribuna para expresar odios y bajezas.

¿Qué opinión le merece la prensa en general?

Que está aprendiendo a ser imparcial y ha alcanzado sobre todo la escrita en Salto, su grado de madurez.

La prensa y la política, ¿van de la mano?

La prensa está ligada a la política, pero de ninguna manera supeditada a la misma sino todo lo contrario, porque es libre e independiente y debe además permitirse orientar, criticar y aún manifestar discordancia con determinadas orientaciones.

Recientemente esto ha sucedido por ejemplo con la ley de medios, la ley de marihuana, la anti-tabaco y próximamente la que combatirá el alcoholismo.

En cuanto a ley antitabaco: la apoyamos totalmente, porque Radio Salto desde los años cuarenta, y Emisora del Lago desde su fundación, nunca ha tenido publicidad de cigarrillos o tabacaleras, despreciando el costo de cientos de miles de dólares que conllevó esta prohibición, anteponiendo la salud humana, a lo monetario.

En suma, sin reparar costos, nos adelantamos más de 60 años a la ley actual con hechos y palabras, porque esto lo expusimos y sostuvimos hace muchos años en la consulta sobre este tipo de publicidad, emprendida por Andebu.

La misma prohibición rigió en nuestras emisoras para publicitar bebidas alcohólicas hasta hace pocos años. Aquilatando luego como médicos, su propiedad vasodilatadora coronaria, benéfica para el corazón.

La autorizamos pero con la inexorable advertencia, acompañando cada texto publicitario, de nuestro slogan: EL ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD, LA FAMILIA Y ELTRABAJO.

Marihuana: Radio Salto y Emisora del Lago por razones atingentes a la salud, y el hecho de ser sus directivos, médicos, le dicen no a la marihuana, rechazándola por varias razones.

Por el contrasentido que plantea con la campaña de no al tabaco, siempre sostenida por nosotros, permitiéndola fumar, otro de los aspectos más nocivos y perjudiciales de su consumo desde el punto de vista sanitario.

Y el dinero que se empleó y empleará en su implementación, plantación, cuidados, protección y burocracia a su alrededor: ¿no hubiese sido mejor haberlos destinado al tratamiento de la adicción en centros especializados? Al regularla, se aceptó su consumo, consolidando el vicio adictivo, dejando de lado la terapéutica sin intentar su curación y haciendo que sin quererlo, se interpretase equivocadamente como menos riesgoso su uso.

¿De qué manera mide usted la difusión de su medio?

No la mido yo, la mide la gente que nos escucha y que responde a los encuestadores.

Y que siempre nos apoya ante cualquier consulta o llamado popular que hagamos, con eso nos basta.

¿Entre la programación de Radio Salto, se encuentran destacados, como lo es el informativo del mediodía?

Efectivamente, se inició en las primeras emisiones de Radio Salto y perdura hasta hoy.

Su marcha característica de apertura y cierre sigue siendo la misma: “Marching through Georgia”.

Este tradicional espacio cumple, amén de informar, cometidos sociales y de solidaridad: el clásico servicio de radiotelegramas, que durante décadas comunicó el campo y la ciudad, hasta hace unos diez años, cuando fue sustituido por la llegada y masificación de la telefonía celular.

Las noticias sobre enfermos, accidentados y viajeros es un espacio dentro del informativo.

Se le replica en horario nocturno con nuevas noticias que acontecieron en la jornada.

Durante todo el día desde la hora 10, se difunden flashes de dos minutos de duración, a cada hora en punto.

Es clásico en Radio Salto, el servicio social que da cuenta al instante de la noticias sobre fallecimientos, indicando a familiares y amistades, lugar y hora del sepelio.

Perlas Musicales, es otro espacio en el que se difunden todos los días páginas célebres de la música clásica, que entretiene y enseña. Nació por iniciativa de Julio Pierri en la década del 60 y fue bautizado por los oyentes con aquel nombre, el 8 de julio de 1960, después de un sorteo entre las sugerencias recibidas. Las ganadoras fueron las Srtas. Teresa Bordenave y Ana María Pirotto, quien sería años después, por las vueltas del destino, mi querida esposa.

¿Cómo surge el Banco de Estreptomicina Salvador Pera?

Su creación se remonta al 27 de octubre de 1950 cuando una joven sin recursos, afectada de una grave enfermedad pulmonar acuciada por su padecimiento y la falta de medicamentos (estreptomicina y pas), concurrió a Radio Salto en busca de alguna solución.

Salvador Pera, director de la emisora, al pedir colaboración a los oyentes señaló que se trataría de una iniciativa de largo aliento porque era necesario ir contando con fondos renovados para este y futuros pacientes.

La primera donante fue Alicia Melo Conti y así nació el Banco de de Estreptomicina, tomando el nombre de aquel medicamento tan eficaz por ese entonces.

Fue la primera y única vez que se lanzó ese pedido de ayuda, no fue necesario hacerlo nunca más. Ese impulso se convirtió por la generosidad de la gente de Salto, en una ola incontenible de solidaridad que hasta hoy se mantiene inclaudicable.

En el 2009 APC, otorgó a esta obra social el premio Fausto en una ceremonia en el teatro Larrañaga en la que expresamos: “La comisión administradora del Banco de Estreptomicina Salvador E. Pera, que integro con el Dr. Ariel Villar y el contador Ruben Pedetti, acepta con legítimo orgullo el Fausto otorgado a esta obra social de Cw 31 Radio Salto.

Pero en el bien entendido, que esto no es para nosotros que somos sólo los continuadores de dicha obra, y que consideramos, no es un premio en sí, sino un justo reconocimiento a los principios filosófico-humanistas de un hombre, el Sr. Salvador Enrique Pera, mi padre, que nosotros continuamos y por sobre todo, a la acción solidaria de los pobladores de Salto. Por eso decimos que con las donaciones se devuelve siempre, en algo relacionado con la salud al pueblo de Salto lo que es de y para su gente”.

Integraron sus comisiones directivas de estos 43 últimos años: Contador Ruben Pedetti y Dres. Ariel Villar y Dr. Enrique Pera Erro, José Pedro Palacio, Dres. Carlos Pigurina y Contadora María del Pilar Arburúas.

¿Cuáles han sido las donaciones del Banco de Estreptomicina?

Por años, permitió el mantenimiento de un stock suficiente de Estreptomicina y de medicamentos usados para combatir la tuberculosis.

Además, del suministro de placas radiográficas siempre faltantes para el diagnóstico y el seguimiento evolutivo de estos pacientes.

Menguado el mal, se pudo equipar una sala en el Hospital de Salto, cuando estos enfermos ya en escaso número, fueron reintegrados a la comunidad, dejando el Asilo Amorim.

Después, se proveyó al Hospital de Salto de un equipo de endoscopía, para el diagnóstico de cáncer de colon, otro de los flagelos que afecta más frecuentemente a nuestra población.

Y a ello siguió la donación del primer respirador, que permitió salvar o mantener con vida a muchos salteños.

Más tarde se equiparon algunas policlínicas de la ciudad y de localidades vecinas como la de San Antonio. Y se inauguraron otras.

Se colaboró con el Banco de Prótesis, obra de otro salteño, el Profesor Dr. Oscar Guglielmone y con la acción que lleva a cabo Pan y Abrigo, combatiendo la desnutrición de la infancia, acordé con nuestros principios, de que una buena alimentación, refuerza defensas y es la primera barrera de la enfermedad que opone la Profilaxis a la misma.

Más recientemente se donaron Cardio-desfibriladores para Villa Constitución y la ambulancia de traslados del Hospital Regional Salto, por valor de 4514 dólares, así como aparatos de fisioterapia para los jubilados, y un monto de 20.000 dólares para el final de obra de la Casa Amiga del Grupo Oncológico Vivir Mejor.

¿Por qué particularmente se decide por la especialidad de cirugía estética-reparadora?

Desde antes de ser practicante mi orientación fue decididamente quirúrgica como cirujano general, y luego, cuando descubrí la cirugía plástica- primero la reparadora y luego la estética- comprendí que no sólo se trataba de extirpar un órgano enfermo o curar un daño corporal, sino que había algo más en ella que me daba la chance, de reconstruir: devolver la función y corregir o restituir la forma física lo más parecido a lo normal.

Al practicarla, me enamoré de mi especialidad, afirmando que si la cirugía general es pasión, la cirugía plástica es emoción.

En ese largo camino hasta hoy, integré la primera cátedra de Cirugía Plástica de la Facultad de Medicina del Uruguay, llegando al grado IV de su escalafón y posteriormente al mismo grado con interinatos de grado V en el Casmu, Inauguré la 1 Clínica de Cirugía Plástica en nuestro país, desempeñando paralelamente cargos honorarios en nuestra Sociedad de Cirugía Plástica (secretaría, tribunales de honor, etc.).

Introduciendo varias técnicas originales propias y de otros profesores extranjeros como la liposucción, los colgajos en isla triangular, también técnicas de reconstrucción mamaria, en quemaduras, etc.

Desde entonces he representado a mi país en innumerables congresos, presidiendo algunos, con el logro de varios premios internacionales fruto de las enseñanzas y conocimientos adquiridos en becas y pasantías en EEUU, Inglaterra, Escocia y Suecia (Hospital Karolinska de Estocolmo) y el bagaje científico, de más de seis mil operaciones realizadas hasta el presente.

¿Cómo está compuesta su familia?

Por mi Sra. Ana María Pirotto, que no culminó la carrera de escribanía por dedicarse a la formación y educación de la familia. Y mis tres hijos, todos profesionales: María Noel, escribana y abogada, Enrique que es psiquiatra, y Pablo, que es dermatólogo y licenciado en ciencias de la comunicación.

¿Algún hijo sigue sus pasos?

Sí, Pablo que, además de dermatólogo y licenciado en comunicación, es cirujano dermatológico. Una nueva subespecialidad que tiene mucho de Cirugía Plástica.

¿Si pudiéramos dar una mirada a unos quince años atrás, ¿qué ve ?

Remontándonos al 2001, veo el asombroso avance tecnológico en la ciencia.

Sobre todo en las áreas médico quirúrgicas, en la comunicación, en las áreas industriales y espaciales. Pero por otro lado, miro con grave preocupación, el crecimiento de los conflictos filosófico-religiosos.

Los fanatismos y terrorismos xenófobos y su permanencia que renueva las guerras trastrocando el bienestar y la seguridad en el mundo.

Me alarma la incertidumbre de este siglo y del país que recibirán mis nietos.

¿Imaginó por un momento, su vida sin la radio?

Creo que después de cuarenta y tres años de convivencia, ya es un matrimonio indisoluble. Igual que el que mantengo y mantendré hasta el fin con mi gran pasión: la cirugía plástica

¿Cuándo nos visita a los salteños?

Cuando lo hago paso desapercibido porque salgo muy poco y me enfrasco a las tareas de la radio, corrigiendo aquí, innovando allá y dando indicaciones en todo cuando y cuanto sea necesario o se me consulta.

Como tengo muy bien organizado todo el quehacer diario y cuento con gente que me responde desde hace muchos años con quienes hemos conformado una verdadera familia: Carlos Cuello, gerente, Teresa Rodríguez, secretaria, Raquel Vispo, informativista, locutora y oficinista, Juan Costa, informativista, locutor y operador nocturno, Antonio Rosa a cargo de la planta trasmisora, sin olvidar a Guzmán Gelós en la informática.

Así es que desde Montevideo podemos manejar las radios con Pablo y María Noel haciendo uso de la tecnología, por celular, mails, what sapp todos los días, igual que si estuviéramos presentes.

Nos facilita la tarea el monitoreo on line, de las transmisiones por el hecho de transmitir por internet, desde 2004.

Por otra parte hacemos en Montevideo, muchos contactos y asistimos a reuniones importantes de Andebu, ya que integramos esta asociación desde su fundación, así como también de AIR.

Actualmente estoy dando el toque final a la incorporación de paneles solares, una alternativa de energía renovable, en un sector de los 90 mts2 de la nueva planta trasmisora.

Con su torre de 72 metros de altura y dos transmisores de 10 kw y 1 kw de reserva, que se encuentra en el km 481 de la ruta 3, camino a las Termas del Daymán.

Para finalizar esta entrevista, me gustaría enviarles un especial y afectuoso saludo de reconocimiento a todos los oyentes de CW 31 Radio Salto y de FM Del Lago 88.3.

Y particularmente a mis pacientes de Salto.