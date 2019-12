Peñarol 2 Cerro 1

El de 500 kilómetros al sur, se nubló en la nada. Ilusión sometida. Pero lo cierto es que a partir del «manya» salteño, la realidad fue otra. La consecuencia fue otra.

Le ganó a Cerro y plasmó el ascenso a la «B». Le hacía falta a Peñarol. Fue su apuesta.

Pero además con un aliciente: no pocos jugadores producto de la cantera del club, más claro está, los que llegaron para potenciarlo. Fue victoria por 2 a 1, en un partido en que a los 33′, los aurinegros padecieron la expulsión de Uberti. Pero el hecho fue uno: no acusó esa ausencia. En ningún momento Cerro la explotó. Y fue todo en contrario: Peñarol se manejó con sólido criterio, fue de los dos el equipo más expuesto y más generoso en recursos y que llega al gol en los 41′ de esa primera fracción, cuando Luis Sequeira lo hizo todo bien. Metiendo gambetas en velocidad. Por lo menos tres jugadores sometidos a la impotencia misma, hasta el remate final que superó a «Maxi» Rosas.

La sensación que esa pelota viboreó en plena trayectoria, «refulsilando» en la red del 1 a 0. El orden de Peñarol se constituyó en factor clave. Desde el liderazgo de José Olivera en el fondo, lo que supuso Diego Peralta en el medio (el que debutó en la Primera de Ferro Carril en el 2012 y pintaba para ser el sustituto natural de Josema di Naóli) y ese Sequeira del ir, querer, profundizar. A la medida de un Peñarol en sintonía, sin que la pelota se guareciera en alguna actitud indiferente. Todo lo contrario: cultivo a la dinámica y sentido autoritario en el trámite.

MÁS QUE BUENO…

Cuando despuntó el segundo tiempo, desde la Dirección Técnica de Peñarol, la doble variante y uno de ellos, para sumarse a la misión de ataque. Con Fernando Bueno, el peso de la decisión en cada estocada. Por los 10′, el exSalto Uruguay por poco no decide en el segundo gol y en la agonía misma del partido, cuando la pelota llegó desde la derecha y la mandó contra el palo. Bien sobre la ratonera. El 2 a 0. Golpe letal, aunque Cerro ofreció la rebeldía de los últimos minutos y descontó por Giovani Cámara. Pero ya sin tiempo para alcanzar el empate que pudo ser heroico. Sucede que Ayrton Soria silenció la última tentativa.

En ese cerrojo del arquero, el sostenimiento manya del 2 a 1. El Peñarol de la victoria y sorbo del ascenso. El segundo equipo que de la «C» se va a la «B». Los 6 puntos para que el sueño se alcance y la duda se derrote. Cerro se quedó último sin chance de partido extra. La cuestión fue aurinegra. Bien aurinegra.

El canto de su justicia misma.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

*********

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido válido por la 3ª fecha de la liguilla. Divisional «B».

Árbitro central: Walter Araújo (Muy bien).

Asistentes: Gustavo Barboza-Ivo Moreira.

PEÑAROL (2)- Ayrton Soria; Juan Uberti, Diego Píriz, José Olivera, Cristian González; Ángel Texeira, Diego Peralta, Mauro González, Gian Zunini; Luis Sequeira, Mario Barth (Fernando Bueno).

CERRO (1)- Maximiliano Rosas; Lucas Suárez, Jesús Gómez, Ángel Do Carmo, Ignacio Moreira; Facundo Lleme, Juan Cabrera, Martín Segundo, Pedro de los Santos, Giovani Cámara, Braian Echeverría.

GOLES: 41′ Luis Sequeira (P). Segundo tiempo: 10′ Fernando Bueno (P); 47′ Giovani Cámara (C).

Expulsado: 33′ Juan Uberti (P).

EL MEJOR DE LA CANCHA: José Olivera-Diego Peralta-Luis Sequeira.

EL MEJOR DE CERRO: Juan Cabrera.