El decir de Alcides Edgardo Nieto

“Sin pretenderlo, pero llega el momento en que uno marca comparaciones entre la campaña del año pasado y esta. En ese torneo anterior, es cierto que fuimos irregulares, pero fuimos contundentes. La contundencia se relaciona con la precisión para definir, ¿no es cierto? Bueno… en este campeonato no la tuvimos. Pagamos el precio en esa dirección. Yo fui jugador y sé como es esto. Hay momentos en que se abre el arco, soplas la pelota y entra. En otros casos, elaboras todo bien y terminas decidiendo mal. O equivocando el último pase o el último remate.

Es parte del fútbol que pasen estas cosas. El hecho es que no estabilizamos un rendimiento. Sigo pensando que el último partido que jugamos frente a Tacuarembó, teníamos todo a favor para clasificar. El equipo no fue conformista y nunca dejó de buscar. Sobre todo en el segundo tiempo. Se dirá que lo tuvimos ahí y no llegamos al tercer gol, ¿pero cuántas chances tuvimos? Nunca Salto dejó de ser protagonista. Y al fin nos pasa lo que nos pasó. Esa fue un poco la bronca, porque si el nivel era opaco o solo de vez en cuando, está bien, vaya y pase. Pero nos quedamos afuera jugando el mejor partido del campeonato”.

LA MIRA EN EL TIEMPO

Elemental, este al habla de EL PUEBLO con Alcides Edgardo Nieto.

No es que se trate de una evaluación con sentido cronológico. Más bien, la suma de conceptos en pro del total.

El “Bujía” va al grano.

Después de todo, es de los DT al que no le falta proyección crítica ni tampoco busca guarecerse al compás de las excusas.

Es su decir.

O su sentir.

“HAY QUE RESCATAR SI HUBO CONTENIDO”

“Uno podrá equivocarse, pero no dejará de querer lo mejor para el equipo al que dirige. Hay que partir de esa base. Jugar cada tres días o menos de tres días, impacta en lo físico. Faltó continuidad respecto a once jugadores titulares, las modificaciones fueron inevitables por lesiones y yo supe bien lo que podía dar cada uno.

Vamos a entendernos: si fueron citados, es porque tenían capacidad de respuesta. En el segundo tiempo que jugamos en Paysandú, no nos crearon ninguna situación en el segundo tiempo y Salto controló el trámite. Lo mismo nos pasó en Tacauarembó y de última el partido en que perdimos la chance de avanzar.

No siempre el rendimiento, se refleja en el resultado final, porque claramente en el fútbol si no se tiene eficacia, no se tiene lo fundamental. Solo digo que en la mayoría de los partidos no faltó búsqueda ofensiva. ¿Cuántas situaciones malogramos en esos tiempos que comentaba?

De repente, no menos de quince en el total. Si hay que hacer un balance, que no todo pase por el resultado final. Con ese simplismo no vamos a ninguna parte. Hay que rescatar si hubo contenido, idea a mano o qué se pretendió. Soy de los que creo que no se gana o se pierde por casualidad”.

“QUE SE ENOJEN CUANDO LOS SACO Y CUANDO NO JUEGAN”

En los últimos minutos del partido frente a Tacuarembó, cuando la variante se produjo. Denis Ferreira por Luis Leguísamo. Al “Tití” no le cayó en gracia la variante y el contrapunto con el DT se produjo… “porque yo veía que ya no estaba bien en el plano físico y que además debíamos llegar al tercer gol. Siempre les digo a mis jugadores: está bien que se enojen cuando los saco y cuando no juegan, que también se enojen. Yo quería jugar siempre, entonces los entiendo. No lo tomo a mal, tampoco es algo que rechazo como actitud.

Reitero: si los cité a cada uno de ellos, es porque algo o mucho les vi. Es cierto que a veces se puede llegar a pensar en que el fútbol salteño tiene complicaciones de mitad de cancha para arriba, sobre todo para resolver. En el último año, las excepciones en Universitario y Nacional. Pero ojo que ellos se encontraron con rivales quebrados en lo anímico y futbolístico, para llegar a cuatro, cinco o seis goles. Pero es verdad, que están por sobre el resto. De mis jugadores no me quejo: es mi responsabilidad también que ellos sumen desde la virtud que pueden tener.

Lo de Pablo González fue buenísimo en más de un partido. Vuelve a Ceibal con más fútbol, continuidad y la categoría recuperada. Siempre repito: el que no juega bien al fútbol al lado de Pablo, es que no sabe o no quiere. En todo el campeonato solo tuvimos un expulsado.

Estoy queriendo decir que Salto no fue un equipo al margen del reglamento o rudo en la actitud. Dirán lo que quieran: aún en el error, nunca se dejó de lado la idea de jugar y acoplar la mayor cantidad de hombres posibles de mitad de cancha para arriba.

Reconozco que el castigo llega por la ausencia de eficacia. Eso no lo niego. Pero a todo lo demás lo discuto y si Tacuarembó fue mejor que nosotros en los dos partidos, que me digan en que aspectos nos superó y por cuantos minutos de los 180 que jugamos.

Es la tranquilidad de conciencia que podemos tener: nunca sentirnos menos y pretendiendo ser más. El tema de la justicia o injusticia es otra cosa, pero aquí hablamos de fútbol.

De lo que se tiene o lo que no se tiene. Nos faltó el gol justo que otros tuvieron, aunque Salto nunca haya dejado de creer en la propuesta. Si entraba una pelota más en el arco de Tacuarembó, ¿qué se iba a decir de nosotros? Lamentablemente un gol al final cambió conceptos a favor. Y eso es lo injusto”·.

“Soy un agradecido”

Fueron dos años consecutivos de Alcides Edgardo Nieto, al frente del seleccionado mayor de Salto. En el 2016 con su mando, Salto fue Campeón a nivel de la zona del Litoral Norte, siendo eliminado en turno de semifinales por Maldonado. En esta edición 2017, fue tercero en la fase inicial, compartiendo la serie con Paysandú, Liga Agraria y Guichón. Tras los dos partidos frente a Tacuarembó en Cuartos de Finales, la eliminación “naranjera” consumada. El 2 a 0 de Tacuarembó en su casa y el 2 a 1 de Salto en el Dickinson.

Más allá del desenlace, el “Bujía” no vacila en ese transmitir casi desde la propia sensibilidad humana, “porque simplemente soy un agradecido a la dirigencia de la Liga Salteña de Fútbol por esta oportunidad de haber dirigido a la selección. No fueron tantos los que estuvieron con nosotros.

Walter Martínez, “Pipilo” de los Santos, de última Luis Arreseigor y Eduardo Supparo. El buen honor de haber estado al frente del combinado. Quedó la tristeza de no seguir, pero también la conformidad a otros niveles. De los jugadores no puedo decir nada.

Cada uno dio lo mejor o lo que pudo. Buscamos no quebrarnos como grupo y llegar juntos al final. Y a eso lo logramos, eso también hace a cada ciclo”.

“No tengo pruebas para acusar a ningún jugador”

De dichos y de hechos. En EL PUEBLO, Alcides Edgardo Nieto no juega a las escondidas en cuestiones puntales respecto al ciclo que pasó. Porque en algún momento las versiones fueron y vinieron. Por ejemplo: jugadores participando en el torneo de los barrios o algún otro en campeonatos en la arena (fútbol playa). El “Bujía” apunta directo.

“Se pueden haber dicho cosas o mencionar situaciones que habrían acontecido. En lo personal digo lo que pienso: no tengo pruebas para acusar a ningún jugador. Si no veo, sino compruebo, no acuso. No tengo ese derecho. Tampoco creo que esté bien hacerlo. Pero digo otra cosa: esta selección incluyó una buena mayoría de jugadores experientes, en algunos casos con años en Primera División. Si alguno de ellos, se queda en un cumpleaños de familia hasta la una de la mañana y se toma una cerveza, ¿yo qué puedo hacer? No soy detective, soy el técnico de la selección. Lo relativo a la responsabilidad, al cuidado, claro que es un tema del que se habla siempre. Después aparece la actitud de cada uno. Es además el compromiso consigo mismo y con el grupo, porque esto se trata de rendimiento. Y para rendir bien hay que sentirse bien, y el sentirse bien pasa por el orden en la vida de cada uno. Es casi elemental sostenerlo así”.