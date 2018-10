FECHA 14 ¡¡¡Peñarol Campeón del Torneo Clausura!!!

Se abrió la última fecha del Clausura con dos partidos, Peñarol ganó agónicamente a Progreso por 1 a 0 con gol de Maxi Rodríguez en el último minuto de los descuentos y se quedó con el Torneo Clausura, y Rampla Jrs. Nacional juega hoy ante Atenas en Maldonado.

¡Qué partido!, de alto voltaje, Progreso no regaló nada, Sebastián Fuentes guardameta de los “Gauchos del Pantanoso” fue el único responsable en mantener el 0 a 0 hasta el último minuto del encuentro, fue la figura del partido, Peñarol había hecho méritos suficiente para vulnerar el arco rival pero se encontró con Fuentes, e incluso el horizontal había impedido el festejo aurinegro.

El gol del triunfo lo convirtió el argentino Maximiliano Rodríguez, que entró desde el banco de suplentes cuando faltaban 15 minutos y con ello el aurinegro levantó un trofeo por primera vez en el Campeón del Siglo, un sabor muy especial.

EL PARTIDO

Fue de ida y vuelta, a los 7 minutos del comienzo Estoyanoff remató en el área menor, pero Fuentes tapó magistralmente, era el aviso del aurinegro y el anuncio del golero de Progreso que su arco tenía un cerrojo.

Peñarol asediaba, enseguida vino un remate de Giovanni González y otro de Núñez que fueron tapados con categoría.

Ya en el segundo tiempo vino la primera jugada de peligro de Progreso con un desborde de Colman por izquierda, mandó el centro y Dawson terminó rebotando en un corner.

Luego vinieron los cambios, el guardameta Fuentes frustraba una y otra vez las llegadas a fondo de Peñarol , Un remate en el palo de Maxi Rodríguez y una nueva atajada a un cabezazo de Viatri a quema ropa, luego a un tiro del delantero argentino, siguieron generando nerviosismo en Peñarol, que probaba de todo y no convertía.

Ya se había agotado el tiempo reglamentario, el árbitro otorgó 5 minutos adicionales, Peñarol se fue todo arriba en busca del gol, quedó por momentos regalado atrás y Progreso casi llega al gol, pero finalmente a falta de un minuto para el cierre un balón le quedó a Estoyanoff, el “Lolo” tenía el remate pero enganchó, provocó el desbande en la defensa rival y opto por el pase hacia atrás para Maximiliano Rodríguez que con tiro a media altura vulneró el arco rival que había quedado sin golero marcando el 1 a 0 definitivo que valió el título de Campeón del Clausura.

Con el título del Clausura, Peñarol se aseguró un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo y peleará contra Nacional la Tabla Anual. Parcialmente líder de la acumulada con dos puntos de ventaja, ahora el carbonero espera por los bolsos, que jugarán esta tarde, más allá del resultado tricolor, llegarán ambos con chances de campeonar en la Anual y ganar la ventaja deportiva para la semifinal del Uruguayo.

DETALLE: PEÑAROL 1:0 PROGRESO

Cancha: Estadio Campeón del Siglo. Jueces: Gustavo Tejera, Gabriel Popovits y Javier Irazoqui.

PEÑAROL 1: Kevin Dawson, Ezequiel Busquets (502 Ignacio Lores), Fabricio Formiliano, Carlos Rodríguez, Lucas Hernández; Giovanni González, Guzmán Pereira, Walter Gargano (702 Marcel Novick), Fabián Estoyanoff, Darwin Núñez (752 Maximiliano Rodríguez) y Lucas Viatri. Director técnico: Diego López.

Suplentes: Thiago Cardozo, Carlos Matheu, Agustín Canobbio y Rodrigo Piñeiro.

PROGRESO 0: Sebastián Fuentes, Danilo Asconeguy, Emilio Zeballos, Gonzalo Castillo, Mauricio Loffreda, Nicolás Freitas (782 Joaquín Gottesman), Rodrigo Viega (562 Gonzalo Montes), Facundo Labandeira, Ignacio Lemmo, Federico Millacet (872 Danilo Cóccaro) y Gastón Colman. Director técnico: Marcelo Méndez.

Suplentes: Carlos Techera, Steve Makuka, Julio Mozzo y Santiago Silva.

GOL: 902 Maximiliano Rodríguez (Pe).

RAMPLA JRS Y TORQUE EMPATARON SIN GOLES

Torque y Rampla Juniors empataron 0-0 en San José en un resultado favorable para ambos pero que, por el trámite, pareció quedarle mejor al picapiedra. Los de Antúnez no hicieron grandes esfuerzos por buscar la victoria, pese a que cerca del final tuvieron una chance clarísima que Fiermarín logró detener.

Cualquiera de los dos equipos que consiguiera la victoria iba a quedar matemáticamente salvado. Desde el arranque, Torque fue más insistente en la búsqueda del resultado. A los siete minutos tuvo una chance clarísima, tal vez la más clara del partido, en los pies de Pais que definió cruzado y abierto.

Con remates de afuera, llegando al área rival con toques, los de Marini probaron distintas vías de acercarse a Odriozola, pero siempre los picapiedras pudieron defender el resultado.

El empate es bueno para ambos, dos equipos que pelean el descenso y con ese resultado se mantienen parcialmente fuera de las posiciones más bajas de esa tabla. Sin embargo Rampla se aseguró mantenerse de cara a la jornada final por encima del equipo de Torque en el promedio.

ASI CIERRAN LA ULTIMA FECHA:HOY DOMINGO DANUBIO-FÉNIX (TV)

Estadio Jardines, 10:15 horas

Árbitros: Oscar Rojas, Miguel Nievas y Aecio Fernández.

LIVERPOOL-RIVER PLATE

Estadio Belvedere, 16:30 horas

Árbitros: Adrian Pereira, Martín Soppi y Gustavo Márquez Lisboa

BOSTON RIVER- DEFENSOR SPORTING

Parque Artigas, 16:30 horas.

Árbitros: Diego Dunajec, Gabriel Popovits, Robert Muniz.

CERRO-WANDERERS

Estadio Tróccoli, 16:30 horas. Árbitros: Daniel Fedorczuk, Carlos Barreiro, Matías Rodríguez.

ATENAS-NACIONAL (TV)

Estadio Domingo Burgueño, 18:00 horas

Árbitros: Javier Bentancor, Carlos Pastorino, Gino Cottini