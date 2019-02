El presidente quiere seguir; agenda de propuesta a una semana de la asamblea

-Exactamente a una semana de la asamblea anual ordinaria en la Liga Salteña de Fútbol, en que más allá de la memoria y balance anual y alguna ponencia si existiese, los representantes de clubes tendrán que pronunciarse sobre el tópico esencial: la elección de presidente y vice.

Juan Ramón Guarino y Marcelo Beltramelli fueron electos para completar los dos años truncos, a partir de la renuncia de Alan Kuchman. La apretada votación en la pasada asamblea, ungió a Guarino en el sillón de mando, pero al paso de los días, semanas y meses, los torbellinos no faltaron en la casa del fútbol. La grieta en más de una ocasión pareció ineludible, entre quienes avalaron a Guarino-Beltramelli y los que marcaron adhesión hacia Guillermo Zunini.

A nivel de clubes de la «A», Zunini recogería siete adhesiones. Ese grupo «de los siete» fue marcando la cancha en más de una ocasión. Juan Ramón sintió el impacto y no le fue misión accesible, la de moverse en arenas movedizas.

ACCIÓN Y REACCIÓN

Cuando resta una semana pues, las cosas están claras. La puja se volverá a plantear. Dos opciones: Guarino-Beltramelli y Berta Beatriz Gómez-Abel Rumi. Es cosa concreta.

A la actual secretaria de la liga, desde varios clubes le transmitieron la iniciativa: que aceptara la chance de ser propuesta. Tras vacilar primero, aceptó después y se sumó un nombre para completar la fórmula: Abel Rumi, exdirigente y delegado de Gladiador en la liga.

Berta Gómez no ocultó el objetivo y valoró a quienes pensaron en ella, y a partir de esa situación, Juan Ramón Guarino, plantó bandera, «porque si es para seguir sigo. No me faltan ganas».

Lo del presidente ahora, es parte de una cuestión elemental: la reacción. El contragolpe.

LA CITA EN DUBLÍN CENTRAL

Un año atrás, casi a esta misma altura del año, se producía el encuentro que se repetirá hoy. Desde las 20 horas en la sede de Dublín Central, Juan Ramón Guarino y Marcelo Beltramelli expondrán razones.

Plataforma de ideas 2019. ¿Quiénes pueden asistir? Los que tengan la intención-objetivo de escuchar a los dos dirigentes, más allá de la divisional que fuese: «A», «B» o «C». Todo apunta a que el encuentro de esta noche (abierto) podrá aportar señales, respecto al grado de adhesión a la cuenta de Guarino-Beltramelli.

De lo que no hay dudas es que tratándose de Guarino, la rendición no se plantea. «Sale a quemar las naves» para hacer valer sus razones, si de su pretendida continuidad se trata.

El presidente presume que no le faltarán adhesiones. Qué las tiene. Es posible que ya hoy, explore más acentuadamente el horizonte. Adhesión….¿pero de cuántos?