El Uruguay está atrvesando serias dificultades y desde la 404, lo hemos venido advirtiendo desde hace mucho. No porque nos guste ser agoreros de lo malo ni porque queremos que al pasís le vaya mal. Sino porque somos una agrupación seria y responsble.

No venimos a hacer política para dar discursos ni para sacar rédito personal alguno, estamos en política porque el país en el que vivimos nos preocupa, y mucho.

Nuestra gente está pasando mal, hay una enorme falta de empleo, una ausencia total de inversiones que generen mano de obra genuina,y todo porque no hay reglas de juego claras, ni tampoco un gobierno serio que se preocupe por dar soluciones de fondo a estos problemas.

El empleo y la economía son las principales preocupaciones de los salteños, a diario vemos como cierran empresas y comercios y el padre, la madre o el hijo de alguien se queda sin trabajo y debe volver a su casa con las manos vacías.

Pero también ese comerciante debe cerrar sus puertas y pasa a sufrir un problema que lo daña a él y a su familia. La gente está cansada de que las soluciones se vayan en discursos y que a las palabras se las lleve el viento.

En la 404 estamos del lado de la gente, trabajando, analizando la realidad y ocupándonos de lo que nos tenemos que ocupar, que es buscar las soluciones para el pais que queremos.

Para esto contamos con un gran equipo, con gente formada en distintos temas, capacitada en todas las áreas, que son salteños como vos, que se ocupan de los problemas de cada vecino y en todos los barrios.

Encabezados por Andrés Prati, abogado y dirigente nacionalista de todas las horas, sumando gente nueva y comprometida como el médico pediatra Marcelo Invernizzi, reconocido profesional de la salud que suma su esfuerzo a trabajar por un Salto mejor, y el contador Martín Burutarán quien desde la Junta Departamental ha estado dando todo de sí estos años, para revertir las malas políticas del gobierno y mejorar las condiciones de vida de nuestros coterráneos.

Por ellos y por todos, hoy estamos trabajando, más que nunca, para darle a Salto un triunfo del Partido Nacional que tanto este departamento como el país entero lo necesitan.